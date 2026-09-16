UNISI, mostra dedicata a Collodi nel bicentenario della nascita

L’Università di Siena ospita, dal 18 settembre al 30 ottobre 2026, la mostra “Un burattino in battaglia. Collodi in marcia con UniSi e le terrecotte di Marco Bonechi”, promossa dall’Ateneo nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Carlo Collodi, autore de “Le avventure di Pinocchio”.

L’inaugurazione è in programma venerdì 18 settembre alle ore 16.00 presso gli spazi dell’Archivio e Percorso Storico, parte del Sistema Museale Universitario Senese, al piano terra del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55).

L’esposizione mette in luce un significativo legame tra la storia dell’Ateneo senese e la figura di Collodi. Nel maggio del 1848, infatti, lo scrittore partecipò alla battaglia di Curtatone e Montanara al fianco degli studenti e dei professori dell’Università di Siena.

Da questo episodio storico prende forma il percorso espositivo, che propone al pubblico le sculture in terracotta dell’artista Marco Bonechi. Le opere reinterpretano personaggi e atmosfere dell’universo collodiano, offrendo al pubblico un’occasione per avvicinarsi al mondo dello scrittore e riscoprire una pagina di storia condivisa con l’Università.

Pittore, scultore e incisore, Marco Bonechi ha iniziato il proprio percorso artistico con dipinti a olio dedicati a casali e castelli in rovina della campagna toscana. La successiva sperimentazione con l’incisione e la puntasecca lo ha portato a rappresentare vedute urbane e paesaggi ideali, per poi dedicarsi alla scultura in terracotta e alle fusioni in bronzo e argento, linguaggi attraverso i quali ha sviluppato una cifra espressiva personale e riconoscibile.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 30 ottobre 2026, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30. Informazioni e visite: [email protected].