Aou Senese, audit positivo per il Laboratorio di Patologia Clinica

La UOC Laboratorio Patologia Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Marcello Fiorini, conferma la solidità della propria organizzazione e il costante impegno verso il miglioramento continuo, come attestato dall’esito positivo dell’ultimo audit sul sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. L’ente di certificazione ha evidenziato l’efficacia di un sistema di gestione supportato da procedure strutturate e condivise, nonché la capacità del personale di applicare in modo consapevole strumenti e processi di qualità in un contesto caratterizzato da elevati volumi di attività e crescente complessità diagnostica.

Nel 2025 la struttura ha erogato 3.249.980 prestazioni, di cui 1.564.748 per pazienti esterni e 1.685.232 per pazienti interni. Particolare apprezzamento è stato espresso per la professionalità degli operatori, riconosciuti per competenze tecniche, conoscenze specialistiche e forte orientamento alla qualità. L’audit ha inoltre valorizzato l’impegno della direzione nello sviluppo e nell’aggiornamento continuo delle competenze professionali, elemento chiave per sostenere innovazione e miglioramento delle performance.

«L’esito della verifica conferma l’efficacia del modello di governo della struttura nel garantire il rispetto dei requisiti normativi e nel promuovere una cultura organizzativa orientata al miglioramento continuo, all’innovazione e alla centralità del paziente – commenta il direttore della UOC Patologia Clinica, il dottor Marcello Fiorini -. Le evidenze raccolte durante l’audit confermano un’organizzazione matura, capace di integrare competenze professionali e governo dei processi, garantendo elevati standard qualitativi nelle attività diagnostiche e una risposta efficace alle esigenze dei professionisti e dei cittadini».