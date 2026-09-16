Giro del Lago di Chiusi, la sfida è pronta

Siamo già oltre quota 250 iscritti, a oltre una settimana dall’evento. Il Giro del Lago di Chiusi si avvia anche quest’anno a raccogliere un gran numero di presenze confermando la prova toscana come una grande classica del settore podistico, per molti appassionati la prova del rientro in gara dopo le vacanze estive. D’altro canto la distanza della gara con i suoi 18 km è ideale proprio come test in vista di maratone o mezze poste come obiettivo autunnale.

In questa settimana stanno arrivando anche nomi di spicco del panorama nazionale, alcuni legati a doppio filo alla corsa che si divide fra Toscana e Umbria, ad esempio Andrea Rofena che ha già iscritto il suo nome nell’albo d’oro della corsa nel 2023. Il tracciato di gara è un vero e proprio perimetro del lago, correndo nel verde in uno scenario quasi inconsueto per una corsa su strada. Oltre alla prova agonistica, anche quest’anno non mancherà la proposta non competitiva, costituita dalla Nordic Walking sulla stessa distanza della gara e dalle camminate di 29 (novità assoluta), 16 e 8 km.

Centro nevralgico dell’evento sarà il Ristorante “Da Gino” a Cabina Lago, il cui piazzale antistante ospiterà partenza e arrivo della competizione. Lo start sarà alle 9:30, orari differenziati invece per le camminate con quella lunga, novità di questa stagione, che scatterà addirittura alle 6:00. Iscrizioni ancora aperte e fino a venerdì si può aderire al costo di 20 euro. Chi volesse aspettare il weekend, anche per avere un’idea più chiara delle condizioni atmosferiche dovrà versare un leggero sovrapprezzo. Chi volesse iscriversi sia alla prova di Chiusi che alla Maratonina di Fabro del prossimo 1 novembre pagherà solamente 26 euro.

Capitolo premiazioni: verranno premiati i primi 5 arrivati assoluti uomini e donne e i primi 3 di ogni categoria. Premi anche alle prime 3 società con almeno 20 iscritti. Per tutti i partecipanti è previsto un capo tecnico personalizzato.

Per informazioni: ASD Filippide, https://girolagochiusi.it/