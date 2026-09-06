Giro del Lago di Chiusi, il 20 settembre torna la corsa immersa nel verde

Torna il prossimo 20 settembre il Giro del Lago di Chiusi e torna con la sua formula omnicomprensiva che gli ha garantito un grande successo nel corso di questi anni, ossia la gara podistica di 18 km affiancata alla Nordic Walking sulla stessa distanza e alle camminate di 29, 16 e 8 km. Il tutto intorno al bellissimo lago immerso nel verde, al confine tra Toscana e Umbria, in un ambiente naturale che quasi stordisce. Si corre su strada, ma la sensazione è la stessa di un trail perché è proprio la natura l’elemento che contraddistingue l’evento.

Il tracciato non cambia rispetto al passato avendo per partenza e arrivo il piazzale antistante il Ristorante “Da Gino” in località Cabina Lago. I primi 2 km sono su sterrato pianeggiante, il “Sentiero della Bonifica”, poi si sale per 1 km su strada asfaltata per transitare per la frazione di Porto da dove una ripida discesa riporta al lago e lì inizia un lungo tratto pianeggiante. Dopo il 7° km ci sono due salite, la seconda di ben 1,5 km verso la frazione di Vaiano, punto più alto del percorso. Qui inizia un lungo tratto pianeggiante, oltre 5 km che porta a Le Torri da dove si riprende il Sentiero della Bonifica, poi 3 km pianeggianti riportano all’arrivo.

Lo start è fissato per le ore 9:30, a seguire la camminata di 8 km. Quella lunga, il Giro dei Due Laghi vera novità di quest’anno, scatterà alle 6:00, mentre Nordic Walking e camminata di 16 km inizieranno alle 8:30. Le iscrizioni chiuderanno il 18 settembre, a un costo di 20 euro, ma si potrà provvedere anche nel weekend con un leggero sovrapprezzo. Per le società un’iscrizione gratuita ogni 10. Gli organizzatori hanno inoltre previsto una quota scontata a 26 euro per partecipare sia alla prova di Chiusi che alla Maratonina di Fabro del prossimo 1 novembre.

Per informazioni: ASD Filippide, https://girolagochiusi.it/