Siena, maltempo: rinviato l’Open Day della Mens Sana

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di domani, giovedì 10 settembre, la Polisportiva Mens Sana 1871 comunica che l’Open Day, inizialmente in programma dalle ore 16.30 alle 19, è stato rinviato a sabato 19 settembre, con gli stessi orari.

La decisione è stata presa per garantire a tutti i partecipanti una giornata pienamente dedicata allo sport, al divertimento e alla scoperta delle discipline biancoverdi. Una parte delle attività, infatti, avrebbe dovuto svolgersi negli spazi esterni dell’impianto della Polisportiva e le piogge persistenti previste non avrebbero consentito il regolare svolgimento dell’iniziativa.

Nel rispetto degli atleti, dei tecnici, delle famiglie e di tutti coloro che prenderanno parte all’evento, la Polisportiva ha quindi ritenuto opportuno posticipare l’appuntamento.

L’Open Day della Polisportiva Mens Sana 1871 si svolgerà sabato 19 settembre, dalle ore 16.30 alle 19, negli impianti di viale Sclavo 12.