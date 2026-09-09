Aou Senese, corsi OSS: domande entro il 14 settembre

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ricorda che sul sito istituzionale di ESTAR sono pubblicati gli avvisi di selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario 2026-2027. All’Aou Senese è prevista l’attivazione di 2 corsi abbreviati per OSS, per un totale di 60 posti.

Il relativo avviso di selezione, che scade alle ore 12 del 14 settembre 2026, è pubblicato al link:

https://www.estar.toscana.it/index.php/selezione-per-lammissione-ai-corsi-abbreviati-per-operatore-socio-sanitario-anno-formativo-2026-2027-02-2026-cf-scadenza-ore-1200-del-14-09-2026/.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, secondo le indicazioni riportate da ESTAR. La rete dei Punti Digitale Facile, accessibile al link https://competenzedigitali.toscana.it/i-punti-digitali-facili-pi%C3%B9-vicini-a-te, supporta coloro che avessero difficoltà nella presentazione della domanda di partecipazione.

Per informazioni sui corsi OSS abbreviati che saranno attivati a Siena è possibile contattare i numeri telefonici 0577 585690 e 0577 585572, oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].