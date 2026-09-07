Colle di Val d’Elsa, borsa di studio da 2.000 euro per gli universitari

Un’opportunità rivolta anche agli studenti universitari di Colle di Val d’Elsa. Sono aperte le candidature alla Borsa di studio UniCompara 2026 “Studiare informati”, del valore di 2.000 euro, promossa da MADS S.r.l. La borsa è destinata a chi è regolarmente iscritto per l’anno accademico 2026/2027 a un corso di laurea presso un’università riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sia tradizionale che telematica.

Per partecipare non è richiesto alcun requisito ISEE. La selezione tiene conto del percorso di studi e delle motivazioni dei candidati. Le domande possono essere presentate entro il 16 novembre 2026. Il bando completo, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito di UniCompara, nellla pagina dedicata alla Borsa di studio UniCompara 2026 “Studiare informati”, e sul sito del Comune di Colle di Val d’Elsa.

UniCompara è un portale indipendente di orientamento universitario che mette a confronto informazioni su corsi, costi e sedi d’esame degli atenei riconosciuti dal MUR.