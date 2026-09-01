Medicina e Chirurgia, al via il semestre aperto all’Università di Siena

Il 1° settembre 2026 si è tenuto l’avvio del semestre aperto per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena.

Sono 448 gli studenti e le studentesse iscritti a questa prima fase formativa. La giornata inaugurale ha visto una numerosa partecipazione in presenza presso l’Auditorium del Polo Didattico “Le Scotte” di Siena, affiancata dai collegamenti in diretta streaming organizzati nelle sedi didattiche periferiche – tra cui l’aula 4 dell’Ospedale Misericordia di Grosseto ed il Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno – oltre che dalle postazioni personali degli studenti da remoto.

Ad accogliere le future matricole sono stati la professoressa Paola Piomboni, Delegata del Rettore alla Didattica, e il professor Fabio Ferretti, Presidente del corso di laurea. Nel corso dell’incontro, oltre ai saluti istituzionali, sono state illustrate le linee guida operative del percorso prima di dare il via ufficiale alla prima lezione dell’anno accademico.

Durante questo primo semestre, gli studenti e le studentesse saranno impegnati nello studio di tre discipline propedeutiche fondamentali: Chimica, Fisica e Biologia. Per garantire la massima accessibilità e uniformità didattica, l’attività formativa erogata a Siena viene trasmessa in contemporanea sincrona su tutti i canali attivati.

Al termine del periodo di lezioni, gli iscritti e le iscritte saranno chiamati a sostenere le relative prove d’esame, che si svolgeranno contestualmente in tutti gli Atenei italiani in cui è erogato il semestre aperto. I risultati conseguiti comporranno la graduatoria nazionale, criterio determinante per stabilire le ammissioni definitive al secondo semestre di corso.

Sul sito di Ateneo ( https://medicina-chirurgia.unisi.it/it ) e sul ministeriale Universitaly sono a disposizione le sezioni FAQ per ulteriori informazioni.