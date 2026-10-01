“The Librarians”, a Siena il documentario sulla censura

Lunedì 5 ottobre alle ore 17.30, il Cinema Nuovo Pendola di Siena (via San Quirico 13) ospiterà la proiezione di “The Librarians”, documentario diretto da Kim A. Snyder e distribuito in Italia da Wanted Cinema.

L’iniziativa è promossa dall’Università di Siena – Area Ricerca, Biblioteche e Terza Missione e da AIB – Associazione Italiana Biblioteche, nell’ambito delle attività dedicate alla riflessione sul tema della cura e della responsabilità verso la comunità.

L’incontro sarà aperto dal saluto del Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra.

Il documentario racconta una delle battaglie più drammatiche e attuali negli Stati Uniti, quella contro la nuova censura libraria che, a partire dal 2021, si è diffusa dalle biblioteche scolastiche fino a quelle pubbliche: tutto inizia in Texas, con la pubblicazione di una lista di 850 libri etichettati come osceni, dalla quale un’ondata di proibizioni si estende ad altri Stati, alimentata da gruppi ultraconservatori, con l’obiettivo di rimuovere ogni contenuto ritenuto scomodo o inappropriato per gli studenti. Il documentario dà voce a chi questa battaglia la combatte ogni giorno: i bibliotecari, che da semplici custodi della conoscenza diventano eroi civili, simboli di resistenza democratica. Un grido di allarme e un atto d’amore verso la democrazia, raccontato attraverso gli occhi di chi ha scelto di resistere, anche a costo di perdere tutto.

L’iniziativa è in linea con il tema del “prendersi cura”, adottato dall’Ateneo senese per cicli di iniziative, inteso come responsabilità verso le persone, le comunità, il territorio e le nuove e vecchie generazioni tutelando il patrimonio di tutti, per l’appunto i libri.

La partecipazione è libera, con prenotazione consigliata (https://www.unisi.it https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-librarians-2002465026800).