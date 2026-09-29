Università di Siena, il 1° ottobre il Matricola Day al Rettorato

Il 1° ottobre l’Università di Siena accoglierà le studentesse e gli studenti neo immatricolate/i ai corsi di laurea con l’ormai tradizionale incontro di benvenuto.

Dalle ore 16.00 nel cortile del palazzo del Rettorato, le matricole saranno accolte dal Rettore Roberto Di Pietra, dalle studentesse e degli studenti tutor, dal personale dell’Ufficio Orientamento e degli altri servizi dell’Ateneo, dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, dal Comune di Siena e dalle istituzioni culturali, sportive e di volontariato del territorio. All’interno del cortile (Banchi di Sotto, 55) saranno allestiti diversi desk informativi curati dagli uffici dell’Ateneo. Le matricole potranno così individuare subito le persone e i punti di riferimento a cui rivolgersi per qualsiasi esigenza pratica, burocratica o didattica durante il proprio percorso di studi. Inoltre, la presenza di numerose istituzioni e associazioni permetterà alle matricole di avere informazioni sulle agevolazioni e sulle opportunità che la città offre in ogni campo, dalla cultura allo sport, al volontariato. La partecipazione all’evento è libera e non richiede prenotazione.

Iniziative di benvenuto si terranno non solo al Rettorato, ma sono in programma anche presso i dipartimenti universitari a Siena, sia nella stessa giornata che in quelle successive. In queste sedi, le matricole potranno incontrare i referenti dei corsi di laurea, le studentesse e gli studenti tutor, le/i docenti delegati all’orientamento e tutorato, le/i responsabili delle segreterie e delle biblioteche. Il calendario completo è consultabile su Orientarsi : https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/welcome-days .

Per garantire un supporto informativo-tutoriale alle studentesse e agli studenti che si stanno iscrivendo per la prima volta all’Università, fino al 3 novembre saranno attivi in ciascuna sede didattica appositi punti accoglienza. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito OrientarSi: https://orientarsi.unisi.it/studio/matricola-day