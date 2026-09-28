Chiusi, Festa dell’Uva e del Vino da record

La 43ª Festa dell’Uva e del Vino ha richiamato a Chiusi una presenza di visitatori mai raggiunta prima. Per tutto il fine settimana le piazze e le vie del centro storico si sono riempite di persone, tra le taverne dei Terzieri, le cantine delle associazioni, i ristoranti e i bar, con la musica itinerante e in Piazza Duomo.

Domenica grazie al Treno Natura, oltre 400 turisti che hanno viaggiato a bordo delle carrozze storiche, si sono riversati in centro animato dalle bancarelle del mercatino, dai negozi aperti e dalle attività dei Popuppers. Altri hanno approfittato del bel tempo per passeggiare lungo il sentiero della bonifica fino al Lago di Chiusi. Ottima la scelta dei Terzieri di aprire le taverne a pranzo che, dopo il riscontro dello scorso anno, ha permesso di ampliare l’offerta gastronomica.

La Festa dell’Uva e del vino è stata come di consueto anche un’occasione per ritrovarsi. Nelle piazze e lungo le strade, cittadini e visitatori hanno condiviso momenti di convivialità, seguendo le iniziative in programma. Un fine settimana, preceduto dall’anteprima della festa, organizzato dai Terzieri Città di Chiusi e costruito con il contributo di tante realtà, che hanno lavorato perché il centro storico fosse vivo e accogliente.

«Abbiamo vissuto una festa con una partecipazione senza precedenti – dichiara il sindaco Gianluca Sonnini –. Le piazze e le vie del centro storico erano piene e il Treno Natura domenica, ha portato a Chiusi tantissimi visitatori. Ma il risultato si è visto anche nelle persone che si sono incontrate, nelle famiglie che si sono fermate e nei cittadini e turisti che hanno condiviso la città e la festa.

Questo fine settimana ha mostrato cosa può accadere quando le energie del territorio si uniscono con entusiasmo e positività. Ai Terzieri si sono affiancati i negozi aperti, le mostre, i mercatini, il motoraduno, i Popuppers, le associazioni e i volontari e anche il teatro popolare. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione, insieme agli uffici comunali, agli operai e alle forze dell’ordine. Ognuno ha contribuito a rendere il centro storico un luogo d’incontro e di partecipazione trasmettendo un grande senso di comunità che può rendere solo che orgogliosi».

I Terzieri hanno inoltre aderito alla raccolta fondi promossa da INSIEME, la rete di associazioni della Valdichiana che sostiene l’acquisto di un radiografo portatile per l’ospedale di Nottola. L’iniziativa offre un’occasione per fare rete e coinvolgere associazioni e amministrazioni della Valdichiana attorno a un obiettivo concreto.