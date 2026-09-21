Una nuova attività in centro storico a Chiusi

“Siamo alla frutta” è questo il nome che Andrea Toppi ha dato al suo nuovo negozio di frutta e verdura a Chiusi Città, un locale nato all’interno del progetto Pop Up Città di Chiusi.

Un’attività che va a coprire anche un servizio che da tempo mancava nel centro storico e che era stato più volte indicato come utile da chi vive e frequenta questa parte della città.

Nel negozio di Andrea si possono trovare frutta e verdura, ma anche prodotti tipici, biologici, a chilometro zero e tante proposte legate alle produzioni del nostro territorio.

Come amministrazione vogliamo ringraziare Andrea per aver creduto nel progetto Pop Up e per aver scelto di investire nel centro storico, trasformando questa opportunità in una nuova attività commerciale.

Pop Up nasce proprio con questo obiettivo: riportare attività nei locali sfitti, sostenere chi decide di mettersi in gioco e creare nuove occasioni per vivere e frequentare il centro di Chiusi.

Come per tutti i negozi di vicinato, però, anche in questo caso serve il sostegno quotidiano di tutti noi. Invitiamo quindi i cittadini a conoscere le nuove attività, entrare nei negozi della città, fare la propria spesa e scegliere, quando possibile, prodotti locali e del territorio.

Le attività di vicinato vivono soprattutto grazie alle scelte che facciamo ogni giorno. Sostenerle significa contribuire concretamente a mantenerle aperte e a evitare di accorgersi della loro importanza soltanto quando non ci sono più.

In bocca al lupo Andrea per questa nuova avventura!