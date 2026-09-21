Open Day delle Cure Inalatorie alle Terme di Chianciano

In occasione della Giornata Mondiale del Respiro, venerdì 25 settembre, Terme di Chianciano organizza un Open Day dedicato alla salute delle vie respiratorie e alla prevenzione attraverso le cure termali.

Presso lo Stabilimento Sillene, residenti e ospiti potranno conoscere e provare le cure inalatorie con Acqua Santissima e ricevere informazioni sui trattamenti disponibili, sulle loro indicazioni e sulle modalità di accesso, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’iniziativa nasce per richiamare l’attenzione su un principio semplice: della salute respiratoria non ci si dovrebbe occupare soltanto quando respirare diventa difficile. Allergie, inquinamento, fumo, infezioni ricorrenti e cambiamenti stagionali possono incidere sul benessere delle vie aeree e sulla qualità della vita. La prevenzione comincia dall’ascolto dei primi segnali e dalla conoscenza degli strumenti disponibili per proteggere il proprio respiro.

Al centro dell’Open Day sarà l’Acqua Santissima di Chianciano, acqua termale bicarbonato-solfato-calcica utilizzata per inalazioni, aerosol e docce nasali. Grazie alla sua azione sulle mucose respiratorie, trova impiego nei percorsi termali rivolti alle affezioni delle alte e basse vie aeree, tra cui riniti, sinusiti, faringiti e bronchiti croniche.

Le diverse modalità di somministrazione permettono all’acqua termale di raggiungere in modo mirato le vie respiratorie: le inalazioni agiscono attraverso particelle di vapore, l’aerosol consente una nebulizzazione più fine, mentre la doccia nasale favorisce la detersione delle cavità nasali e dei seni paranasali.

L’Open Day sarà quindi un’occasione concreta per avvicinarsi alle cure inalatorie, comprenderne il funzionamento e scoprire quanto sia semplice inserire la prevenzione respiratoria tra le proprie abitudini di salute.

Con questa iniziativa Terme di Chianciano rinnova una tradizione che unisce le proprietà delle acque termali alla medicina e alla prevenzione, rendendo la cura del respiro accessibile non soltanto a chi convive con disturbi cronici, ma anche a chi desidera proteggere per tempo il proprio benessere respiratorio.

Informazioni

Venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026

Stabilimento Sillene – Piazza Marconi 8, Chianciano Terme

Orario: 9.30 alle 11.30

Informazioni: tel 0578 68501 | email [email protected]