Chiusi e Chianciano Terme, arrivano 5 nuovi agenti

Il recente incremento dell’organico del Commissariato distaccato di P.S. di Chiusi Chianciano Terme renderà maggiormente efficace il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio, messo in campo dal personale del Commissariato, consentendo di coprire agevolmente l’intero arco delle 24 ore di tutti i giorni della settimana.
Una presenza di forte presidio del territorio, resa possibile con la recente assegnazione di 5 nuovi agenti da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il Questore Ugo Angeloni coglie l’occasione della immissione in servizio delle nuove unità per formulare un sentito ringraziamento al personale del Commissariato ed al Dirigente Vice Questore Aggiunto Rosario Gagliardi che, attenti alle direttive impartite, hanno conferito negli ultimi mesi un rinnovato impulso al controllo del territorio, utilizzando anche risorse impiegate ordinariamente in altri settori operativi del Commissariato per la composizione di pattuglie.