Un ambiente di cura più accogliente, stimolante e vicino ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Con questo spirito è stata progettata e realizzata la nuova area del day hospital della Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ispirata alle canzoni del cantautore toscano Lucio Corsi e realizzata grazie al prezioso contributo dell’Istituto d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, della Consulta del Volontariato, dell’AVO e dell’AUSER.

Ha partecipato all’inaugurazione Nicoletta Rabiti, mamma del cantautore, pittrice ed autrice di alcune copertine dei dischi di Lucio, accolta dal direttore generale, Antonio Barretta, dalla direttrice sanitaria, Maria De Marco, dal direttore del Dipartimento di Salute mentale e organi di senso e della Neuropsichiatria infantile, Andrea Fagiolini, dalla coordinatrice infermieristica, Mariella Magini e dal personale del reparto, insieme al professor Salvatore Grosso, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini. Presenti inoltre gli studenti dell’Istituto d’Arte “Duccio di Buoninsegna”, accompagnati dai docenti Emanuela Fucecchi, Giovanni Pala e Mariarita Natale, oltre al presidente della Consulta del Volontariato, Mattia Bongini, al presidente dell’AVO Siena, Daniele Poggialini e per l’AUSER comunale di Siena e per il Comitato di Partecipazione, Catia Gorelli.

Gli obiettivi prefissati e raggiunti con questo progetto sono quelli di migliorare la qualità dell’esperienza ospedaliera dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, offrire uno spazio accogliente, stimolante e sicuro per attività ludico-ricreative, integrare linguaggi artistici e culturali nei percorsi di cura, oltre a promuovere la collaborazione tra istituzioni sanitarie, educative e realtà del volontariato. La stanza è caratterizzata da un allestimento ispirato ai testi delle canzoni di Lucio Corsi, che si distingue per una forte componente immaginifica e poetica, capace di parlare ad un pubblico trasversale, in particolare ai più giovani. Le principali tematiche presenti nei suoi testi, che costituiscono il filo conduttore dell’area, includono il valore della fantasia e dell’immaginazione come strumenti di evasione e resilienza, il rapporto tra realtà e sogno, la scoperta dell’identità e la crescita personale, la natura come spazio simbolico e rifugio emotivo, e la diversità come elemento di ricchezza e unicità. Questi elementi hanno contribuito a creare un ambiente narrativo capace di stimolare la creatività, favorire il benessere psicologico e sostenere i percorsi terapeutici.

Il progetto ha previsto il coinvolgimento dell’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna, i cui studenti hanno realizzato una serie di bozzetti artistici ispirati ai testi delle canzoni di Lucio. Le opere reinterpretano visivamente l’immaginario poetico del cantautore, traducendo in immagini i contenuti simbolici e narrativi dei brani. Gli elaborati sono stati riprodotti su pannelli decorativi che arricchiscono le pareti del day hospital.