Abbadia Pulse inaugura i nuovi spazi

Un centro cittadino animato, tante persone nelle strade e nei nuovi spazi, musica e nuovi incontri: sabato 12 settembre Abbadia San Salvatore ha festeggiato l’inaugurazione delle cinque attività protagoniste di Abbadia Pulse – Pop Up, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale promosso dal Comune di Abbadia San Salvatore, con la consulenza metodologica della cooperativa e impresa sociale Sociolab e grazie al finanziamento di Regione Toscana.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione della cittadinanza, che fin dal tardo pomeriggio ha riempito le vie del centro per conoscere le nuove realtà e visitare i fondi riaperti. Un’occasione per vedere concretamente prendere forma l’obiettivo del progetto: riattivare spazi rimasti vuoti e riportare nel centro nuove attività, persone, relazioni e opportunità.

L’evento è iniziato davanti al Comune con i saluti istituzionali del Sindaco Niccolò Volpini e dell’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Leonardo Rappoli. È stato quindi presentato il percorso che ha portato all’apertura dei nuovi spazi, grazie anche all’intervento di Enrico Russo di Sociolab. A seguire, le cinque popuppers si sono presentate ai cittadini presenti, raccontando le attività che animeranno i nuovi spazi. Da qui ha preso il via un pomeriggio diffuso tra le vie del centro, accompagnato dalla musica della Filarmonica Giacomo Puccini, che ha guidato cittadini e visitatori alla scoperta delle attività.

Porte aperte, dunque, per Dulces Denisse, laboratorio di pasticceria artigianale e torte di design; CreAzione – dove la memoria entra in azione, associazione dedicata alla condivisione dei saperi e alla trasmissione delle tradizioni del territorio; Le Griffe, storica attività di abbigliamento che amplia la propria presenza nel centro cittadino; La Colombella, azienda agricola che porta ad Abbadia i propri prodotti naturali e l’esperienza nella ceramica artistica; e Sienne, il brand di pelletteria di The Cut nato per valorizzare l’artigianato e la bellezza del territorio.

Per tutto il pomeriggio, i cinque fondi sono stati attraversati da un flusso continuo di persone, curiose di conoscere le attività, incontrare direttamente chi le animerà nei prossimi mesi e partecipare alle dimostrazioni e alle iniziative proposte. Le strade e gli spazi riaperti si sono così trasformati in luoghi di incontro e socialità, restituendo per un giorno un’immagine particolarmente viva e partecipata del centro di Abbadia.

La festa del 12 settembre rappresenta l’avvio di una nuova fase di Abbadia Pulse – Pop Up, una sperimentazione attraverso cui verificare come la riattivazione temporanea dei fondi sfitti possa contribuire a generare nuove economie, rafforzare le relazioni di comunità e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

La grande partecipazione all’inaugurazione ha restituito un primo segnale importante: quando gli spazi tornano ad aprirsi, il centro torna a essere attraversato, vissuto e scoperto. Nei prossimi mesi sarà possibile continuare a conoscere le cinque realtà, partecipare alle loro attività e seguire l’evoluzione del progetto.

Per scoprire i prossimi appuntamenti e seguire gli aggiornamenti di Abbadia Pulse – Pop Up è possibile consultare i canali social del Comune di Abbadia San Salvatore, nonché i profili social delle nuove realtà che hanno aperto, per informarsi sui loro servizi ed iniziative.