“Siena all’organo”: quattro concerti dal 18 settembre

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, prende il via la seconda edizione della rassegna “Siena all’organo” organizzata dall’Associazione Siena Città della Musica. Presieduta da Fabio Massimo Castellani, l’Associazione Siena Città della Musica ha raccolto un desiderio espresso dal Sindaco Nicoletta Fabio di stabilire un nuovo rapporto tra il territorio e i molti preziosi organi che lo punteggiano. Non a caso, l’Italia è il Paese che al mondo possiede di gran lunga il maggior numero di organi storici: un primato a cui la terra di Siena contribuisce in maniera determinante con un patrimonio forse ineguagliabile di esemplari di eccezionale pregio. Nucleo fondamentale di questo patrimonio è il cospicuo gruppo di strumenti di epoca rinascimentale che, giunti a noi in condizioni di straordinaria conservazione, pone la città di Siena tra i centri più importanti e nobili e la rende meta privilegiata di studiosi e artisti di tutto il pianeta.

Reso possibile grazie al sostegno del Comune di Siena e al patrocinio dell’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino e per la direzione artistica di Cesare Mancini, organista titolare della Cattedrale di Siena, il cartellone di “Siena all’organo” si inaugura venerdì 18 settembre alle ore 19 nella splendida Sala del Mappamondo del Palazzo Comunale, dove si conserva un preziosissimo manufatto costruito nel 1519 dal geniale Giovanni Piffaro. Protagonista dell’evento è Gabriele Giacomelli, attivissimo musicista e musicologo pratese, che propone il tema “Dal gotico al neoclassico tra la Toscana e l’Europa”.

Venerdì 25 settembre alle ore 19 la bolognese Alessandra Mazzanti, tra le maggiori specialiste nell’organo antico, darà vita nella Collegiata di Provenzano a un gustoso appuntamento su “Melodie e giochi musicali tra passato e presente”.

Venerdì 2 ottobre alle ore 19 sarà invece la volta di Michela Caldesi, apprezzata pianista e docente oltre che organista, che nella Basilica dei Servi terrà un intrigante racconto musicale dal titolo “Toccata, fantasia e corale: l’eredità di Bach”.

Il concerto conclusivo, previsto venerdì 9 ottobre alle ore 19 nella vasta Basilica di San Francesco e affidato a Cesare Mancini, sarà una novità assoluta, perché si tratterà del concerto di inaugurazione dell’organo che grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del Cardinale Augusto Paolo Lojudice è stato appena acquistato in Belgio dall’Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino per meglio sostenere i servizi liturgici. Da qui l’emblematico titolo dell’imperdibile appuntamento, “Dal Belgio per San Francesco”, a significare anche la concomitanza del centenario del Santo di Assisi.

I concerti sono tutti a ingresso libero.