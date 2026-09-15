“Valdichiana in Banda” torna in piazza

Sarà ancora una volta la musica a riunire la Valdichiana Senese a Sinalunga. Sabato 19 settembre alle ore 16.30, in Piazza Garibaldi, torna infatti “Valdichiana in Banda”, il concerto che riunisce in un’unica formazione i musicisti delle bande dei dieci Comuni della Valdichiana Senese. L’appuntamento rientra nel programma di Valdichiana 2026 – Capitale Toscana della Cultura e rappresenta un’occasione per mettere in rete tradizioni, associazioni e comunità attraverso il linguaggio universale della musica.

Valdichiana 2026 prosegue così il percorso avviato con l’esperienza di Capitale Toscana della Cultura, con un progetto culturale condiviso che coinvolge i dieci Comuni della Valdichiana Senese. Un percorso che mette in luce la capacità del territorio di fare rete, valorizzando il patrimonio culturale, le tradizioni, i luoghi e le energie delle comunità locali e costruendo occasioni di incontro tra esperienze diverse. “Valdichiana in Banda” riesce a mettere insieme con entusiasmo le diverse identità del territorio per dar vita a qualcosa di comune: un grande ensemble composto da 74 musicisti, diretto dal maestro Paolo Scatena.

Protagoniste saranno le formazioni bandistiche dei dieci Comuni della Valdichiana Senese: la Banda Comunale “Arturo Toscanini” di Piazze (Cetona), la Banda Musicale “Bonaventura Somma” di Chianciano Terme, la Filarmonica della Città di Chiusi, la Banda Poliziana di Montepulciano, la Banda di Monticchiello (Città di Pienza), l’Associazione Filarmonica “Giampiero Bisacchi” e la Società Filarmonica di Celle sul Rigo (San Casciano dei Bagni), la Società Filarmonica Sarteano, la Società Filarmonica “Ciro Pinsuti”, la Filarmonica “Pietro Mascagni” di Farnetella, la Società Filarmonica “La Folkloristica” di Bettolle e la Società Filarmonica Guido Monaco “La Samba” di Torrita di Siena.

Un patrimonio musicale che attraversa generazioni e comunità in grado di trasformarsi in una sola grande orchestra. Il concerto avrà inoltre un importante valore solidale: nel corso dell’iniziativa sarà infatti promossa una raccolta fondi destinata al reparto di Radiologia dell’ospedale di Nottola, con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di un radiografo portatile per la radiologia domiciliare.

La musica diventa così anche uno strumento per prendersi cura della propria comunità, unendo alla valorizzazione della tradizione bandistica un gesto concreto a sostegno della sanità del territorio. “Valdichiana in Banda” è a ingresso libero e si terrà sabato 19 settembre alle ore 16.30 in Piazza Garibaldi a Sinalunga.