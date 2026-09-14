Stadio Franchi: vietati alcolici sopra i 5 gradi durante le partite

Il Comune di Siena ha adottato oggi, lunedì 14 settembre, un’ordinanza relativa alla somministrazione e alla vendita di bevande all’interno dello stadio “Artemio Franchi” in occasione delle partite di calcio della stagione 2026/2027, comprese quelle di Coppa Italia.

Il provvedimento, a firma del Sindaco Nicoletta Fabio, nasce dalle richieste avanzate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza ed è finalizzato, come si legge nell’ordinanza, ad adottare “adeguate e puntuali misure preventive, atte a garantire il regolare e pacifico svolgimento degli incontri di calcio”, contemperando al tempo stesso “l’esigenza di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche con l’interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell’interesse economico degli esercenti”.

Per tutta la stagione calcistica 2026-2027, “Coppa Italia compresa”, nelle giornate in cui si disputano incontri all’interno dell’impianto “Artemio Franchi”, l’ordinanza dispone per i titolari degli esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande su area pubblica e per gli esercenti del punto ristoro della Tribuna coperta il “divieto di somministrare e/o vendere, ancorché per asporto, bevande alcoliche con gradazione oltre 5°”. È inoltre previsto il “divieto di vendere per asporto qualunque bevanda in contenitori di vetro o in lattina” e il “divieto di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o metallo”. L’ordinanza precisa che “restano escluse da detto divieto la somministrazione e la vendita delle suddette bevande per il consumo sul posto quando sono associate alla somministrazione di alimenti”, comprendendo anche “la cosiddetta area ospitalità/buffet”.

Le limitazioni hanno un ambito preciso: “il divieto in oggetto è in vigore esclusivamente all’interno della struttura ‘Artemio Franchi’ dall’apertura dell’impianto per l’inizio di ogni incontro di calcio e sino alla chiusura dello stesso”. Per gli esercizi collocati nelle aree esterne e attigue allo stadio, invece, “non sono state previste limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche”.

L’amministrazione comunale si riserva, inoltre, “la facoltà di adottare ulteriori successivi e specifici provvedimenti in occasione di eventi calcistici che possono comportare l’opportunità di ulteriori o diverse misure preventive sulla pubblica sicurezza”.