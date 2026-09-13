Asl Toscana Sud Est, le congratulazioni del Sindaco Fabio al nuovo direttore generale

Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e l’assessore alla sanità e al diritto alla salute del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, a nome dell’amministrazione comunale, esprimono le proprie congratulazioni a Dario Rosini per la nomina a direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e importante incarico.

“Al nuovo direttore generale – dichiara il Sindaco Fabio – rivolgo le congratulazioni mie e dell’intera amministrazione comunale e l’augurio di un proficuo lavoro. La sanità rappresenta un ambito fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e richiede un confronto costante fra Azienda sanitaria, istituzioni e territori. Da parte del Comune di Siena ci sarà, come sempre, piena disponibilità alla collaborazione, nell’interesse della nostra comunità e per continuare a rafforzare la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Biancamaria Rossi per il lavoro svolto nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di direttrice generale facente funzione, garantendo continuità e responsabilità in una fase delicata per l’Azienda”.

“Auguriamo buon lavoro al nuovo direttore generale – aggiunge l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano –, con l’auspicio di poter avviare fin da subito un confronto concreto e costruttivo per proseguire e concludere alcuni dei progetti già avviati su cui la Asl ha assunto importanti e condivisi impegni. Sono numerosi i temi sui quali è fondamentale mantenere un dialogo stretto: dalla piena realizzazione dei nuovi servizi della Casa di Comunità, all’ospedale di comunità e all’hospice presso il Padiglione Chiarugi del San Niccolò, dalla realizzazione della nuova centrale operativa 118 Siena-Grosseto a una più efficace integrazione ospedale-territorio. Il Comune continuerà ad essere un interlocutore attento e disponibile, con l’obiettivo comune di garantire risposte sempre più efficaci ai cittadini. A Biancamaria Rossi va il nostro ringraziamento per la competente disponibilità e per il contributo assicurato tanto durante l’incarico di direttore amministrativo quanto nel periodo di reggenza”