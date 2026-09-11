Delirium, alla Lizza il festival ideato dai giovani per i giovani

Il festival ideato dai giovani per i giovani a Siena. È questo lo spirito di “Delirium: Zenith Summer Park”, in programma venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 17, ai giardini della Lizza, con ingresso gratuito e un ricco programma di musica, danza, arte urbana e momenti di socialità: un evento di aggregazione dedicato ai giovani, a cura dell’Associazione Culturale Zenith, nato dall’ascolto delle loro esigenze e costruito attraverso un percorso di collaborazione tra la Consulta dei giovani del Comune di Siena e l’amministrazione comunale.

L’iniziativa, a cui la Giunta comunale ha concesso il patrocinio, il supporto organizzativo e un contributo economico, si rivolge principalmente alla fascia dei giovani, d’età compresa tra i 14 e i 30 anni, con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione positiva, valorizzare i talenti del territorio e offrire ai ragazzi occasioni di partecipazione e protagonismo.

Una giornata dedicata alla cultura hip hop, alle arti urbane e alla creatività giovanile. È questo l’obiettivo di Delirium, evento socio-culturale ideato e organizzato dalla giovane Associazione Culturale Zenith. L’iniziativa a Siena nasce dalla volontà di dare spazio ai giovani, visibilità e nuove occasioni di incontro alla community hip hop senese e toscana, creando un punto di aggregazione capace di mettere in connessione artisti, realtà culturali, giovani creativi e appassionati provenienti da tutto il territorio. Il cuore dell’evento sarà la cultura hip hop nelle sue diverse espressioni. Durante la giornata saranno protagonisti i muretti della Toscana, che si sfideranno nelle battaglie di freestyle, mentre la scuola di Breakdance di Siena porterà sul palco e negli spazi della manifestazione le proprie esibizioni.

La parte musicale sarà affidata a tre DJ – DJ Spiderman, Boris e Babattack – che accompagneranno le diverse fasi dell’evento con una selezione musicale dedicata alla cultura urban. La giornata si concluderà con il listening party dell’album di “Deliré, artista di punta dell’Associazione Culturale Zenith, che presenterà il proprio progetto musicale all’interno di un momento dedicato all’ascolto e alla condivisione. Accanto alla musica e alle performance, Delirium Zenith offrirà uno spazio dedicato alle diverse forme della creatività urbana, con stand e attività legate a streetwear, tatuaggi, skateboard, graffiti, live painting e fotografia.

“Questa iniziativa per Siena rappresenta il percorso che vogliamo portare avanti come amministrazione: ascoltare i giovani, confrontarci con loro e creare le condizioni perché possano diventare protagonisti della vita della città – dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi –. Delirium nasce da un’idea sviluppata direttamente dai ragazzi e dimostra

quanto sia importante offrire spazi e opportunità nei quali possano esprimere la propria creatività, incontrarsi e costruire insieme nuovi momenti di aggregazione. Il nostro compito è accompagnare e sostenere queste energie, valorizzando i talenti e favorendo una partecipazione che parta davvero dai giovani e dalle loro proposte”.

“Delirium Zenith nasce dal desiderio di costruire qualcosa per la nostra città e per le persone che vivono e alimentano la cultura hip hop sul territorio – spiegano i giovani organizzatori dell’Associazione Culturale Zenith –. L’obiettivo è creare uno spazio in cui realtà diverse possano incontrarsi, conoscersi e collaborare, contribuendo a rendere sempre più coesa la community hip hop senese e toscana”.

Con Delirium, l’Associazione Culturale Zenit vuole così trasformare la Lizza in un luogo di aggregazione giovanile e culturale, dando voce alle realtà locali e creando un appuntamento capace di valorizzare talento, creatività e partecipazione dal basso.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, a partire dalle 17, ai Giardini della Lizza di Siena.