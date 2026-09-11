San Gimignano, al via il Festival Barocco

Inizia sabato 12 settembre, il FESTIVAL BAROCCO DI SAN GIMIGNANO, alla sua XVII edizione. realizzato dall’Accademia dei Leggieri con il contributo ed il patrocinio del Comune di San Gimignano e che oramai è diventato un appuntamento fisso nel cartellone degli eventi estivi.

Sabato 12 settembre, alle ore 17.00, nella Sala di Dante dei Musei Civici di San Gimignano, Daniele Iannaccone alla viola e Marta Iannaccone al violoncello presentano un programma dal titolo “Da braccio e da gamba”, con musiche di Telemann, Boccherini, Corrette e Bach.

Un duo insolito ma con un repertorio ricco di particolarità timbriche, viola e violoncello, illustra alcuni esempi di musiche per archi fra XVII e XVIII secolo, spesso create con finalità didattiche, che rappresentano una testimonianza importante del modo di suonare e di insegnare in quel periodo. Il programma mette in risalto anche le differenze stilistiche fra il barocco italiano, molto libero nell’improvvisazione, francese, più solenne e festoso e tedesco, più complesso dal punto di vista armonico.

Tutte le informazioni sul sito www.accademiadeileggieri.org.

Per info e prevendite: ufficio tusitico Pro-Loco di San Gimignano, tel 0577940008. Biglietti acquistabili sia in prevendita allo stesso ufficio oppure a partire da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria all’interno del cortile di Palazzo Comunale.