A spasso con la scienza in Val d’Orcia

Un’opportunità unica per osservare il paesaggio con occhi nuovi, comprendere le sfide che ci attendono e riscoprire l’alleanza tra uomo, scienza e natura. Domenica 13 settembre – nell’ambito della XVII edizione de I Colori del Libro, rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it – a spasso con la scienza da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni. Un’occasione per conversare di cambiamento climatico, salute e futuro del territorio insieme ad Antonella Fioravanti, microbiologa e ricercatrice, e Simone Bastianoni, ricercatore e presidente Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena.

Sulla Terra esiste una rete di vita invisibile di cui facciamo parte. I microbi ne sono gli antichi tessitori: regolano i cicli del pianeta e custodiscono la salute di piante, animali e persone. In un’epoca segnata da crisi ecologiche e climatiche, questo microcosmo può diventare la nostra più grande risorsa. Camminare in Val d’Orcia, lungo l’antico tracciato della via Francigena da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni, non è solo un viaggio nella bellezza, ma un’immersione nel cuore di una terra virtuosa: la provincia di Siena detiene infatti uno storico primato quello di primo territorio in Europa ad aver certificato la propria neutralità carbonica, dimostrando come l’ambiente sia la chiave per il nostro futuro. Guidati dagli scienziati Antonella Fioravanti e Simone Bastianoni, scopriremo come i batteri, il clima e la salute umana siano strettamente intrecciati.

Info Partenza da San Quirico d’Orcia, piazza della Libertà (ingresso Horti Leonini) alle 9.30.

Livello di difficoltà: per tutti

Tempo di percorrenza: 2 ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee. La Passeggiata letteraria è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: +39 379 1789747 – [email protected]

Programma su www.toscanalibri.it