Open Day: il 10 settembre la Mens Sana apre le porte alla città

Giovedì 10 settembre, dalle ore 16.30 alle 19, la Polisportiva Mens Sana 1871 aprirà le proprie porte alla città con un Open Day rivolto a bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Oltre 18 discipline sportive, tecnici qualificati, giochi e attività offriranno a tutti la possibilità di conoscere da vicino la realtà biancoverde e, magari, scoprire un nuovo talento. Un appuntamento che racchiude pienamente i valori fondanti della Polisportiva: accogliere le persone, farle sentire a casa e promuovere uno sport sano, inclusivo e capace di accompagnare la crescita di ogni atleta.

L’appuntamento. Le porte della Polisportiva, in viale Sclavo 12, si apriranno a partire dalle ore 16.30. L’Open Day coinvolgerà l’intero impianto sportivo e gli spazi interni del PalaGiannelli e del PalaChigi. Tutte le discipline saranno presenti con i propri atleti e tecnici, pronti a raccontare le rispettive attività e a coinvolgere i partecipanti attraverso giochi, prove e momenti di condivisione.

“Quest’anno – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 – la nostra società torna ad aprirsi alla città e a farsi conoscere dall’interno. Da oltre 150 anni la Mens Sana rappresenta un punto di riferimento per lo sport a Siena e in provincia, ma soprattutto è un luogo capace di accogliere le persone e farle sentire parte di una grande comunità. Tutto questo è possibile grazie ai nostri atleti, ai tecnici e alle famiglie che, ogni giorno, contribuiscono a scrivere nuove pagine della storia della Polisportiva. L’appuntamento di giovedì 10 settembre non sarà soltanto un’occasione per presentare le numerose discipline sportive presenti, ma anche per trasmettere i valori che da sempre guidano la Polisportiva: crescita, condivisione, sostegno reciproco, rispetto e passione per lo sport. Vogliamo che chi entrerà nei nostri impianti possa scoprire che la Mens Sana è davvero la casa di tutti”.