Mondiali di Kata, argento per la Mens Sana Judo a Sarajevo

Un argento mondiale, tre coppie Cadetti tra le migliori sei e un quarto posto nella categoria Senior. È un bilancio di grande prestigio quello maturato ai Campionati del Mondo di Kata di Sarajevo per gli atleti che si allenano alla Mens Sana Judo e per il tecnico Yuri Ferretti, impegnato nella competizione anche nelle vesti di atleta. La giornata di domenica 27 settembre ha visto protagonisti nel Nage no Kata Cadetti Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini, Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni e la coppia formata da Adelaide Sassetti e Alvise Gallo. Domenichini, Gabbriellini, Cosentino, Giannettoni e Gallo sono atleti della Mens Sana Judo, mentre Sassetti è tesserata per il CUS Siena. Tutte e tre le coppie svolgono però la propria preparazione alla Mens Sana sotto la guida tecnica di Yuri Ferretti, che li ha sempre seguiti fin dall’inizio del loro percorso judoistico del kata.

La competizione è iniziata con le fasi eliminatorie, nelle quali le coppie erano suddivise in due gruppi: soltanto le prime tre avrebbero conquistato uno dei sei posti disponibili per la finale mondiale. Già al termine di questa prima fase è arrivato un risultato particolarmente significativo per il gruppo senese: tutte e tre le coppie hanno superato le eliminatorie, guadagnandosi l’accesso alla finale e la possibilità di competere per le medaglie. A prendersi la scena nell’atto conclusivo sono stati soprattutto Elia Domenichini e Daniele Gabbriellini. I due giovani atleti biancoverdi hanno realizzato una prova di altissimo livello, conquistando una splendida medaglia d’argento ai Campionati del Mondo e arrivando vicinissimi al titolo iridato. Domenichini e Gabbriellini hanno terminato la finale con 251,5 punti, appena mezzo punto alle spalle degli spagnoli Sergio Fernandez Lopez e Gonzalo Sacristan Egido, campioni del mondo con 252 punti. Ottima anche la prestazione di Francesco Cosentino e Andrea Giannettoni. Superata la fase eliminatoria, i due portacolori della Mens Sana hanno concluso la finale al 4° posto mondiale.

Tra le migliori sei coppie del mondo anche Adelaide Sassetti e Alvise Gallo, che hanno concluso la finale in 6ª posizione. Entrambi si allenano alla Mens Sana e sono seguiti da Yuri Ferretti. La qualificazione alla finale mondiale rappresenta un risultato importante anche per questa giovane coppia, capace di confrontarsi con i migliori interpreti internazionali della categoria.

Nel Kime no Kata Senior Yuri Ferretti è sceso sul tatami in coppia con Enrico Tommasi. I due, che, come atleti, sono entrambi tesserati per lo Yawara Verona, hanno iniziato il loro Mondiale con una prestazione di grande livello nella fase preliminare. Inseriti nel gruppo A, Tommasi e Ferretti hanno conquistato il primo posto della propria pool con 510 punti, ottenendo così la qualificazione alla finale mondiale. Nell’atto conclusivo, che ha riunito le nove migliori coppie provenienti dai tre gruppi eliminatori, i due italiani hanno ulteriormente migliorato il proprio punteggio, raggiungendo quota 519 punti. Una prestazione che li ha portati fino al 4° posto mondiale, immediatamente ai piedi del podio iridato, alle spalle delle coppie di Giappone, Belgio e Francia.