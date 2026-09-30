Boxe Siena Mens Sana, Brando Barbagli campione regionale Under 15

Primo titolo regionale per Brando Barbagli della Boxe Siena Mens Sana. Lo scorso fine settimana, a Lucca, si sono svolte le fasi conclusive dei Campionati Regionali Under 15, che hanno visto il giovane pugile biancoverde imporsi nella categoria 63 kg. Un risultato importante per Barbagli, 13 anni compiuti lo scorso dicembre e al primo anno di attività agonistica, che è salito sul ring con la consapevolezza di disputare una finale dal peso particolare. In palio, infatti, non c’era soltanto il titolo regionale, ma anche la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Under 15, in programma a Foggia dal 4 all’8 novembre.

Dopo un avvio condizionato dalla tensione, con una prima ripresa affrontata in maniera più rigida, Barbagli è riuscito progressivamente a sciogliersi e a mettere in mostra le proprie qualità. Acquisitando maggiore sicurezza, il giovane mensanino ha preso il controllo dell’incontro, riuscendo a imporsi in maniera convincente su Matteo Traversari della Pugilistica Montecatini. La vittoria di Lucca vale così per Brando Barbagli il primo titolo regionale della carriera e, allo stesso tempo, l’accesso alla fase nazionale. Un traguardo significativo per un atleta al primo anno di agonismo e un nuovo appuntamento importante per la Boxe Siena Mens Sana, che dal 4 all’8 novembre sarà rappresentata a Foggia ai Campionati Italiani Under 15.