“Dichiarazione di Poitiers-Granada” UNISI e Comune di nuovo insieme

Università di Siena e Comune di Siena hanno firmato oggi, mercoledì 30 settembre, all’interno della sala stampa “Paolo Maccherini” di Palazzo Berlinghieri a Siena, la “Dichiarazione di Poitiers-Granada”, impegno che conferma il ruolo centrale degli atenei nello sviluppo delle città e auspica ulteriore dialogo e cooperazione tra le Università europee e le municipalità di riferimento.

Università di Siena e Comune di Siena confermano dunque l’adesione a questa iniziativa rilanciata dal Coimbra Group Universities Network, associazione che comprende quarantadue università tra le più antiche d’Europa e che ha tra i suoi scopi quello di creare stabili legami accademici e culturali tra atenei e territori per promuovere l’internazionalizzazione.

Il testo riprende quanto già era stato enunciato, nell’ambito del Network, nella Dichiarazione di Poitiers del 2016, che fu oggetto di una celebrazione ufficiale presso il Comune di Siena a ottobre 2022. A distanza di dieci anni la Dichiarazione è stata aggiornata e arricchita al fine di rispondere meglio ai tempi e alle più recenti istanze pur mantenendo gli stessi capisaldi e lo stesso principio ispiratore.

Restano quindi prioritarie l’attivazione di iniziative congiunte, la condivisione dei benefici derivanti dalle attività di ricerca e istruzione, il coinvolgimento attivo della cittadinanza in iniziative comuni, l’internazionalizzazione e il suo impatto sulla società in generale Vengono promosse, inoltre, iniziative con finalità specifiche quali il supporto all’inclusione e alla partecipazione democratica, la sostenibilità ambientale e l’imprenditorialità giovanile.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – è consolidare il ruolo di Siena all’interno di una rete internazionale che coinvolge alcune delle più antiche e prestigiose università europee e le città che ne ospitano le sedi. Il Gruppo di Coimbra, nato nel 1985 e formalizzato nel 1987, si propone di favorire l’internazionalizzazione, la cooperazione tra gli atenei, l’eccellenza nella ricerca e nella formazione e il dialogo tra università e società.

Il Comune di Siena aveva già aderito alle iniziative del network nel 2019, con la sottoscrizione della ‘Poitiers Declaration’. La nuova ‘Granada Declaration’ pone ora un’attenzione ancora maggiore sul rapporto strategico tra le università e le amministrazioni delle città che le ospitano, promuovendo una collaborazione più stretta sul piano istituzionale, culturale e sociale. L’obiettivo è sviluppare iniziative comuni capaci di rispondere alle principali sfide che interessano le città e, più in generale, la comunità internazionale. La collaborazione tra università e città potrà riguardare numerosi settori: dalla condivisione delle attività di ricerca e formazione ai processi di internazionalizzazione, dal sostegno all’imprenditorialità giovanile collegata alla ricerca alle politiche per favorire l’insediamento di imprese e servizi. Tra gli altri temi rientrano la sostenibilità degli edifici universitari, le politiche abitative, la mobilità e il trasporto pubblico, oltre alla valorizzazione dello sport e alla promozione di una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita della città”.

“Le città che sono sede di una Università – ha spiegato il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra – tessono nel corso della loro storia una relazione di collaborazione reciproca che è bene preservare e sviluppare. L’adesione alla Dichiarazione di Poitiers da parte dell’Università di Siena e del Comune di Siena sottolinea questo legame all’interno del Coimbra Group che raggruppa proprio le più antiche e radicate del nostro continente. Questo legame costituisce un bene prezioso che occorre conoscere e valorizzare”.

“La sottoscrizione della ‘Granada Declaration’ rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento del rapporto tra Siena, l’Università e il contesto europeo – ha sottolineato l’assessore a cooperazione e relazioni internazionali del Comune di Siena, Giuseppe Giordano -. La partecipazione a questa rete internazionale offre l’opportunità di sviluppare relazioni e progetti condivisi con importanti realtà accademiche e istituzionali, rafforzando la vocazione internazionale della città e mettendo a sistema il patrimonio culturale e universitario di Siena”.