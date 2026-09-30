San Gimignano: Comune ancora vicino alle associazioni

Sostenere le associazioni e le realtà senza scopo di lucro che ogni giorno contribuiscono alla vita sociale, culturale e aggregativa di San Gimignano. Con questo obiettivo il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale, www.comune.sangimignano.sit.it, un nuovo avviso che mette a disposizione complessivamente 10mila euro per finanziare attività e progetti rivolti alla comunità. L’iniziativa conferma e rafforza un sostegno garantito negli anni al tessuto associativo della città ed è aperta ad associazioni e organismi senza scopo di lucro con sede nel comune di San Gimignano, iscritti all’Albo comunale delle associazioni e che non abbiano già ricevuto contributi comunali sulla stessa misura nel corso del 2026. Le domande sono aperte fino alle ore 24 di domenica 18 ottobre.

Il ventaglio delle iniziative che possono essere sostenute dal contributo comunale va dal sociale alla cultura, dall’istruzione e formazione allo sport e attività ricreative, passando per turismo e sviluppo economico, tutela dell’ambiente e protezione civile. Nella valutazione, saranno considerati anche elementi quali l’interesse pubblico del progetto, la capacità di coinvolgere il territorio, la qualità dell’iniziativa e la possibilità di una fruizione gratuita da parte della cittadinanza. Il contributo potrà arrivare fino a 2mila euro per ciascun progetto e coprire al massimo l’80 per cento delle spese sostenute.

“Le associazioni rappresentano una parte fondamentale della nostra comunità – affermano il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e il vicesindaco con delega all’associazionismo, Niccolò Guicciardini – e con il loro impegno e volontariato generano occasioni di socialità, cultura, solidarietà e partecipazione durante tutto l’anno. Con i nuovi contributi messi a loro disposizione, vogliamo ribadire il sostegno del Comune e supportare concretamente le loro idee e iniziative capaci di coinvolgere le persone e consolidare la nostra coesione sociale per una comunità sempre più viva e attiva. Questa nuova azione di sostegno al mondo associativo assume ancora più valore in un momento complicato per le casse comunali, derivante dalle risorse che il Comune ha dovuto investire per la ripartenza del cantiere della nuova scuola primaria del capoluogo”.

Informazioni. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per attività da realizzare sul territorio comunale e da concludere entro il 28 febbraio 2027. Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune insieme all’avviso e inviata tramite Pec all’indirizzo [email protected] oppure tramite e-mail a [email protected].