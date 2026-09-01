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mercoledì, 2 Settembre 2026
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CONTRADA DEL DRAGO

Contrada del Drago, notizie e prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti della Contrada del Drago
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Martedì 15 settembre, alle ore 21:15 in prima e alle ore 21:30 in seconda convocazione, avrà luogo, presso i locali della Società di Camporegio in San Domenico, l’ASSEMBLEA GENERALE della Contrada.



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