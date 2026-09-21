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lunedì, 21 Settembre 2026
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SIENA

Fondazione MPS apre le porte agli studenti del Bandini

Il presidente Riccardo Coppini ha accolto nella sede della Fondazione le classi prime dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
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Istituto Bandini di Siena, vista aerea

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Presidente Riccardo Coppini ha accolto nella sede della Fondazione gli studenti delle classi prime dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Superiore “S. Bandini” per un momento di incontro e conoscenza dedicato al ruolo delle Fondazioni e al loro impegno per lo sviluppo del territorio.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di accoglienza promosse dalla dirigente scolastica professoressa Floriana Buonocore e coordinate dalla professoressa Angela Ceccarelli, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con i giovani, per avvicinarli alle istituzioni, ai valori della partecipazione e alle opportunità che contribuiscono a costruire il futuro della comunità senese.



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