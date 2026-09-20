Siena, pedone investito da scooter: due persone gravi

Alle 9.43 di oggi, domenica 20 settembre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati a seguito di un incidente stradale che ha visto un pedone investito da uno scooter in viale Vittorio Emanuele a Siena.
Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, una donna di 23 anni e un uomo di 69 sono stati trasportati in gravi condizioni (codice 2) all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul luogo sono intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena e l’ambulanza della Misericordia di Taverne d’Arbia. Presenti anche le forze dell’ordine