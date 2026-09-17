Riqualificazione energetica Parrocchia Beato Bernardo Tolomei

Al Petriccio i volontari coordinati dal parroco Don Claudio Rosi, sono riusciti, grazie ad un bando finanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, a realizzare un impianto di climatizzazione per la chiesa: produce caldo e freddo a secondo delle esigenze dei fedeli. L’inaugurazione, alla presenza del Presidente FMPS Riccardo Coppini, domani 18 settembre alle ore 19 presso la parrocchia Beato Bernardo Tolomei.

La transizione ecologica e la promozione di azioni e comportamenti attenti all’ambiente e finalizzati alla sostenibilità è alla base di “EnergEtici” l’avviso di Fondazione MPS, in collaborazione con Fratello Sole e la rete SER Hub – Social Energy Revolution, al quale ha risposto anche la parrocchia Beato Bernardo Tolomei di Siena. Il risultato è già sotto gli occhi di tutti: la partecipazione alle Sante Messe avviene in un clima ambientale piacevole soprattutto alla luce di un’importante presenza numerica di fedeli anziani. Un risultato raggiunto grazie a Fondazione MPS, che ha stanziato un finanziamento di ben 25.000 euro a fronte dei 42.000 totali.

Ecco come è nata l’idea

Nonostante le capacità di spesa della parrocchia fossero già provate dalla recente ristrutturazione della casa canonica, finanziata in gran parte con il contributo della CEI ma anche con fondi propri e con il generoso contributo dei parrocchiani, il Parroco don Claudio Rosi, supportato dal Comitato per gli affari economici, ha ritenuto di non dover perdere l’occasione di poter ottenere un contributo economico importante per realizzare un’opera che sarebbe andata sicuramente a grande beneficio in primo luogo del benessere della comunità durante le celebrazioni e anche del conto spese energetico della parrocchia.

Il noto aumento delle temperature estive degli ultimi anni stava rendendo la partecipazione alle celebrazioni veramente disagevole, in particolare per la popolazione in età più avanzata.

Inoltre è sembrato anche giusto accoppiare la soluzione a questo problema con una scelta in linea con un consumo più eco-responsabile dell’energia necessaria per le normali attività

Il progetto, portato avanti da professionisti, ha previsto l’installazione sul tetto della chiesa parrocchiale di un impianto fotovoltaico con accumulo finalizzato ad alimentare un sistema di climatizzazione della chiesa basata su pompe di calore che producono caldo e freddo come pure ad alimentare l’utenza elettrica della canonica recentemente ristrutturata.