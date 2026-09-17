Il Consiglio comunale riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 17 settembre, ha approvato il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a, del decreto legislativo numero 267 del 2000. L’atto, presentato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, è stato approvato con ventuno voti favorevoli e sette contrari da parte dei ventotto consiglieri presenti.

L’atto riguarda una sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Siena ed è relativo a un importo complessivo pari a 334,82 euro. La somma è dovuta a un procedimento che ha interessato il Comune e per il quale l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese di giudizio.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sussistono le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri relativi al debito oggetto della delibera approvata dal Consiglio comunale.