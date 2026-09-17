Gaiole in Chianti, pulito il torrente Chianti in vista de L’Eroica

L’Eroica, la tradizionale corsa ciclistica-evento di Gaiole in Chianti, si avvicina. E così, anche in vista dell’importante appuntamento del 3 e 4 ottobre, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è intervenuto sul torrente Chianti, il corso d’acqua che rappresenta una vetrina importante per il territorio di Gaiole.

«I lavori sul fosso Chianti sono regolarmente inseriti nel piano delle attività di bonifica – sottolinea il presidente di Cb6, Federico Vanni – ma nell’ambito di una sempre più proficua interlocuzione con il Comune di Gaiole in Chianti abbiamo deciso di programmare questo intervento in prossimità dell’Eroica. L’obiettivo principale è ovviamente garantire la massima sicurezza alle migliaia di persone che visiteranno il territorio e anche offrire un aspetto il più curato possibile di questo importante corso d’acqua, in un’ottica di valorizzazione ambientale, culturale e turistica».

È stata eseguita una puntuale pulizia della sezione idraulica, con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso, in un tratto particolarmente attenzionato anche per la presenza di muri in pietra e altre opere.

«L’Eroica si tiene da quasi 30 anni nel cuore del Chianti – ricorda Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – e quale momento migliore ci può essere per mettere a lustro la ragione di questo nome, il nostro torrente che scorre proprio nel centro di Gaiole, teatro di quel fantastico evento che miracolosamente si rinnova a ottobre, anno dopo anno, con successo?». «Siamo partiti da un accordo con il Consorzio di Bonifica – ricorda il sindaco – che ha avuto la sensibilità di farsi carico di una serie di manutenzioni, ma è solo l’inizio delle attività che si svilupperanno nei prossimi giorni. Non possiamo che ringraziarli per l’attenzione che ci dimostrano, soprattutto in momenti come questo, in cui la vetrina internazionale dell’Eroica rappresenta un’occasione importantissima per mettere in mostra la nostra identità, il nostro territorio e l’orgoglio con cui lo abbiamo mantenuto così sino ad oggi».

Contestualmente a questo intervento di manutenzione ordinaria sono state anche gettate le basi per una collaborazione pluriennale per calendarizzare i prossimi interventi in modo funzionale alle esigenze della comunità di Gaiole.