Gaiole in Chianti, inaugurata piazza San Marcellino a Monti

Si chiama piazza San Marcellino la nuova piazza di Monti in Chianti, inaugurata domenica 13 settembre dal sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini, nel corso di un pomeriggio di festa che ha coinvolto cittadini, amministratori locali, il Circolo Ricreativo San Marcellino e i produttori dell’associazione AVG Gaiole.

La cerimonia, con il taglio del nastro, è stata accompagnata dall’esibizione della Banda Fortunato Vannetti e dalla benedizione del sacerdote don Loufouma Mpendi Revelhy Maurel. A seguire, la piazza ha accolto la degustazione pubblica “Terre di Gaiole”, dedicata ai vini delle aziende del territorio comunale, con circa 60 etichette di 20 aziende locali. L’iniziativa, curata dall’associazione Viticoltori di Gaiole AVG e dal Circolo Ricreativo San Marcellino, si è svolta nell’ambito delle iniziative della storica Sagra della Bruschetta. La serata è proseguita con la cena street food e la musica di Ester e Clara Whites, fino al DJ set anni ’80, trasformando il nuovo spazio pubblico in un luogo di incontro, convivialità e partecipazione.

“ll nome che abbiamo voluto dare alla piazza unisce passato e presente, – commenta il sindaco Michele Pescini – richiama infatti le radici e la memoria storica di questa area, che anticamente si chiamava San Marcellino e ci ricorda l’importanza che aveva assunto l’area in epoca medievale con la Pieve di San Marcellino. Inizialmente la maggior parte delle famiglie viveva nei dintorni, nelle case sparse, nei poderi e nei castelli. Poi il nucleo del centro abitato è cresciuto negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ma in maniera disordinata, e c’era bisogno di una piazza, come è stato più volte chiesto dagli abitanti di Monti. Grazie a questo intervento pubblico, abbiamo soddisfatto la richiesta, restituendo a tutta l’area che si estende di fronte al circolo, la dignità di una piazza, dove incontrarsi e organizzare iniziative. È un luogo bello, accogliente ma soprattutto più sicuro. Ed è nostra intenzione intervenire anche nelle altre frazioni con la stessa attenzione all’identità, alla socialità e alla sicurezza dei centri storici.”

“Ringrazio i produttori di AVG Gaiole che hanno impreziosito questa giornata con la degustazione dei vini, che sono il prodotto principe del nostro territorio. – aggiunge il sindaco Michele Pescini – Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato affinché tutto si realizzasse nei tempi previsti e nel migliore dei modi, la banda, il nostro parroco, il Circolo San Marcellino, punto di riferimento sociale della frazione, e tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi questo importante momento di festa.”