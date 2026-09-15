Stefano Piccinetti nominato Fiduciario Provinciale dei Maestri

Una nomina prestigiosa per Stefano Piccinetti e per tutto lo sport di Abbadia San Salvatore. Il direttore della scuola del Circolo Tennis Abbadia San Salvatore è stato nominato Fiduciario Provinciale dei Maestri.

Un incarico di grande responsabilità, che lo vedrà rappresentare e coordinare i maestri a livello provinciale, promuovere le iniziative federali e contribuire alla crescita del tennis giovanile in tutta la provincia di Siena.

Stefano Piccinetti sarà inoltre selezionatore, responsabile e capitano della squadra provinciale impegnata nella Coppa delle Province, curando anche l’organizzazione dei raduni.

“Un riconoscimento importante, conquistato grazie alla competenza, alla passione e alla dedizione con cui Stefano, da anni, lavora per migliorarsi e per aiutare giovani atleti e maestri a crescere – sottolineano l’Amministrazione comunale e l’Assessorato allo Sport –. Questa nomina rappresenta un grande traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per il Circolo Tennis e per l’intera comunità di Abbadia San Salvatore”.

Il nuovo incarico potrà inoltre contribuire a rendere Abbadia San Salvatore un punto di riferimento ancora più significativo per le attività federali e per il tennis giovanile provinciale.

L’Amministrazione comunale rivolge a Stefano Piccinetti i migliori auguri per questa nuova e importante esperienza.

Nella foto da sinistra: Stefano Piccinetti e Alessandro Pasqualini assessore allo sport di Abbadia San Salvatore.