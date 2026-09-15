Poggibonsi, due giornate informative sulla Protezione civile

Portare i temi di Protezione civile più vicino ai cittadini, spiegando quali sono i rischi, come comportarsi in caso di emergenza e quali strumenti utilizzare per ricevere informazioni tempestive. Con questo obiettivo, martedì 15 e 29 settembre (dalle ore 10) il Comune di Poggibonsi allestirà in via Montecitorio (nella zona del mercato) un punto informativo sul tema. Durante le due giornate sarà presente Federico Binaglia, consulente di Anci Toscana esperto in pianificazione di Protezione civile.

Un’occasione per conoscere più da vicino i contenuti del Piano comunale di Protezione civile, strumento fondamentale per la prevenzione e la gestione delle emergenze. Sarà possibile inoltre informarsi e scoprire di più su Cittadino Informato, il servizio nato dalla collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana declinato in un’applicazione per smartphone e un portale web, pensati per comunicare in tempo reale gli stati di allerta meteo, le informazioni sulle emergenze di Protezione civile e le avvertenze di pubblica utilità.

Lo stand della Protezione civile con attività di divulgazione e promozione dell’uso dell’app “Cittadino Informato” di Anci Toscana è inserito nell’ambito del progetto “Agorà della Protezione Civile” promosso dal Comune di Poggibonsi e cofinanziato da Regione Toscana.