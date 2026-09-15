Centro storico, due nuove attività con “Ri-Generazioni in Movimento”

Arriva una doppia apertura in centro storico nell’ambito del progetto “Ri-Generazioni in Movimento” promosso dall’Amministrazione comunale per trasformare gli spazi inutilizzati in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità.

“Dopo la prima apertura di inizio agosto – dichiara l’assessora al commercio Lisa Valiani – arriva un nuovo importante risultato, sempre frutto dall’incrocio tra i fondi sfitti messi a disposizione e le idee imprenditoriali raccolte. Due donne che hanno deciso di aprire nuove attività imprenditoriali, a conferma della validità del percorso intrapreso e della bella fiducia che da subito lo ha accompagnato. Ringraziamo chi ha deciso di mettersi in gioco per valorizzare questa opportunità su cui il nostro impegno prosegue con un bel lavoro di squadra che coinvolge uffici, partner del progetto, proprietari di fondi, imprenditori”.

Entrambe le attività apriranno in zona largo Gramsci sabato 19 settembre.

In largo Gramsci 14 apre “Alboria”, una nuova attività commerciale e artigianale dedicata alla creazione di oggetti in macramè e uncinetto, con laboratori e prodotti per il benessere e l’area olistica. Appuntamento per l’apertura alle 18.30.

In largo Gramsci 7 apre “Atelier Opéra”, uno spazio dedicato alla danza e alla musica con vendita di prodotti specializzati, laboratori e incontri con esperti del settore. Appuntamento per l’apertura alle 19.

“Un mix di creatività, artigianato, cultura. Nuove energie in centro storico – dice Valiani – Invitiamo tutti e tutte a salutare l’apertura di questi nuovi negozi. Noi continuiamo a lavorare, anche in sede di Commissione per incrociare disponibilità e cercare di far partire il maggior numero possibile di attività”.

Il progetto “Ri-Generazioni in movimento” si intreccia con il piano strategico di rilancio del commercio cittadino su cui l’amministrazione ha investito, e punta ad affrontare le complessità presenti facendo del centro storico un luogo di sperimentazione imprenditoriale, capace di generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità presenti introducendo soluzioni innovative. Il 15 luglio scorso si sono chiuse le due manifestazioni di interesse aperte in avvio del progetto, una rivolta ai proprietari di fondi sfitti e una dedicata alla raccolta di idee innovative. “Ri-Generazioni in movimento” è un progetto finanziato dalla Regione Toscana, ed è realizzato in collaborazione con Terre di Siena Lab e l’associazione LaGorà.