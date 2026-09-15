Poggibonsi, Federica Casprini nuova dirigente reggente del Roncalli

Dal primo settembre l’IIS Roncalli di Poggibonsi ha una nuova dirigente reggente: è la professoressa Federica Casprini, dirigente scolastica dell’ITS Niccolini di Volterra, incaricata della reggenza dell’Istituto dall’Ufficio Scolastico Regionale.

La professoressa Casprini raccoglie il testimone del precedente dirigente reggente Federico Frati e assume questo nuovo incarico con l’obiettivo di accompagnare la comunità scolastica del Roncalli nel nuovo anno scolastico, mettendo a disposizione esperienza, competenze e attenzione alle esigenze di studenti, famiglie e personale.

Federica Casprini ricopre il ruolo di dirigente scolastico dal 1° settembre 2021, quando ha assunto la dirigenza dell’ITS Niccolini di Volterra, istituto che dirige tuttora.

Per la nuova dirigente reggente si tratta anche di un ritorno particolarmente significativo: la professoressa Casprini è infatti originaria di Poggibonsi e conosce bene il territorio valdelsano, le sue caratteristiche e il suo tessuto sociale e culturale. Un legame con il territorio che rappresenta un elemento importante nell’assunzione del nuovo incarico e che le consentirà di avvicinarsi alla comunità del Roncalli con una particolare familiarità.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, ma anche con particolare piacere, proprio perché questo è un territorio che conosco e al quale sono profondamente legata”, commenta la professoressa Casprini. “Ogni scuola ha una propria identità, fatta di persone, esperienze, progetti e relazioni. Il mio intento sarà quello di mettermi al servizio dell’Istituto, valorizzando quanto è stato costruito e favorendo, per quanto possibile, un clima di collaborazione e condivisione. La scuola è prima di tutto una comunità e sono convinta che sia attraverso il dialogo e il lavoro comune che si possano affrontare al meglio le sfide del presente e costruire nuove opportunità per le nostre studentesse e i nostri studenti.”

La nuova dirigente reggente saluta tutta la comunità scolastica del Roncalli – studenti, docenti, personale ATA, famiglie e tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla vita dell’Istituto – attraverso una lettera, nella quale esprime il desiderio di avviare questo nuovo percorso nel segno dell’ascolto, del dialogo e della collaborazione.