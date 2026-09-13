Siena, al via i corsi serali dell’Istituto Bandini

L’Istituto “Bandini” di Siena riapre le porte all’istruzione degli adulti e rilancia la propria offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. Con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta a chi desidera conseguire il diploma, migliorare la propria posizione professionale o reinserirsi nel mondo del lavoro, l’istituto senese attiva due percorsi di diploma di riferimento per il territorio: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

I percorsi sono dedicati a tutti i cittadini maggiorenni (italiani e stranieri) e ai giovani dai 16 anni in su in possesso dei requisiti idonei a giustificare la frequenza serale.

Un modello didattico flessibile su misura per lavoratori e famiglie.

Per agevolare chi già lavora o ha impegni familiari, l’organizzazione delle lezioni punta sulla flessibilità e sull’uso della tecnologia:

• Frequenza in presenza: dal lunedì al giovedì, dalle ore 17:10 alle 21:40, presso la sede di Via Cesare Battisti 11 a Siena.

• Didattica a distanza: il venerdì le attività si svolgono interamente online tramite piattaforma digitale, permettendo la riduzione dei tempi di spostamento e la conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Il Patto Formativo: valorizzare le competenze reali

Punto di forza dell’offerta per adulti dell’Istituto Bandini è la personalizzazione del percorso attraverso il Patto Formativo. All’atto dell’iscrizione viene effettuata una valutazione che permette di riconoscere sia i crediti formali (studi precedenti) sia i crediti informali (competenze acquisite sul campo in ambito lavorativo). Grazie alla didattica modulare per Unità di Apprendimento (UDA), gli studenti possono essere esonerati dalla frequenza di moduli relativi a materie o competenze già consolidate.

I corsi si articolano nel secondo periodo didattico (classi 3ª e 4ª) e nel terzo periodo didattico (classe 5ª, finalizzata al conseguimento del Diploma di Stato).

Sbocchi professionali

I due indirizzi rispondono direttamente alle esigenze del mercato del lavoro locale e nazionale:

• AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing): forma esperti nella gestione amministrativa, contabile, commerciale e promozionale per aziende pubbliche e private.

• CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio): prepara tecnici specializzati in progettazione edilizia, efficientamento energetico, valutazioni ambientali e amministrazione immobiliare.

Termini e modalità di iscrizione

Le iscrizioni per l’A.S. 2026/2027 sono ufficialmente aperte e la scadenza principale è fissata per il 15 ottobre 2026. Eventuali domande pervenute successivamente potranno essere accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI

Coordinatore dei Corsi Serali: Prof. Luigi Zonno

Sede: Istituto Bandini, Via Cesare Battisti 11 – Siena

Telefono: 0577/49197

E-mail: [email protected]