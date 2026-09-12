San Casciano dei Bagni, Gianrico Carofiglio chiude La Terrazza 2026

Per l’ultimo appuntamento del 2026, La Terrazza – Incontri a San Casciano dei Bagni punta su un personaggio particolarmente amato dai lettori italiani e non solo. Domenica 13 settembre, dalle ore 17:30 in poi, il salotto di Piazza Matteotti accoglierà Gianrico Carofiglio, star dei record in libreria che porta in dote al paese del Santuario Ritrovato la presentazione della sua ultima opera. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sarà Eva Giovannini, giornalista e inviata RAI, esperta narratrice dell’attualità internazionale.

Libertà, potere, linguaggio, dissenso. Con “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” (edizione Mondadori), Carofiglio si rivolge soprattutto ai giovani per condividere una riflessione aperta, destinata in realtà a tutte le generazioni. Come si può cambiare il mondo? L’autore invita intorno allo stesso tavolo ragazzi e adulti interrogandoli sulla società che vorrebbero. Al cuore del libro, l’idea di una “rivoluzione pacifica” in grado di migliorare il nostro presente dalle fondamenta. A partire dal rifiuto dell’indifferenza e dell’apatia, passando per l’impegno civico e l’esercizio dei propri diritti, un’alternativa di disobbedienza costruttiva sembra allora possibile, grazie allo sforzo, oggi e domani, di cittadine e cittadini consapevoli.

Ex magistrato e politico, Gianrico Carofiglio ha scritto libri tradotti in decine di lingue e venduti in milioni di copie. Dai romanzi ai racconti ai saggi, si deve a lui l’ideazione del legal thriller in Italia. Se “Testimone inconsapevole” ha segnato il suo debutto inaugurando la serie dell’avvocato Guido Guerrieri, “Il passato è una terra straniera”, “Le tre del mattino” e “La misura del tempo” sono solo alcuni esempi di una carriera costellata di successi. Giustizia, politica e impegno civile si intrecciano come temi ricorrenti e cifra identitaria di uno scrittore fra i più popolari di sempre nel panorama nazionale.

Con questo dodicesimo appuntamento, la decima edizione de La Terrazza volgerà al termine, con un’estate ricchissima di ospiti che ci hanno regalato la fotografia di tanti spaccati del nostro presente. Dall’economia al mondo dello spettacolo, dalla letteratura alla tecnologia all’informazione, questo collage di storie ci ha permesso di incontrarci, metterci allo specchio e osservarci a fondo, trasformando un piccolo borgo in un laboratorio di confronto e cultura capace di influire sul dibattito nazionale.

L’evento si svolgerà in Piazza Matteotti, a San Casciano dei Bagni, con inizio alle 17:30. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili