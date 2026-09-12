Montepulciano ricorda Piero Calamandrei a 70 anni dalla morte

Segnaliamo una serie di iniziative che intendono rendere omaggio a Piero Calamandrei, giurista, costituzionalista, scrittore e politico – figura intimamente legata a Montepulciano – in occasione della sua scomparsa avvenuta 70 anni fa, il 27 settembre 1956.

Domenica 13 settembre la Presidente della Biblioteca e Archivio Storico P.Calamandrei, Silvia Calamandrei, presenterà a Bagno Vignoni il libro “Piero Calamandrei. Il Miracolo della Ragione” (Ed. I Libri di Mompracem), assieme a Letizia Fuochi. Il volume sarà oggetto di una ricca serie di presentazioni su tutto il territorio nazionale, in particolare a Pistoia (17 settembre), a Firenze con Vannino Chiti (24 settembre), al Senato a Roma con l’on.Schlein (30 settembre), a Sant’Egidio a Firenze (17 ottobre), alla Biblioteca Comunale di Terni (19 ottobre), a Fermo (4 novembre), Fano (5 novembre), a Bologna (26 novembre) e nuovamente a Firenze all’Istituto Storico Toscano della Resistenza (2 dicembre).

All’interno di questo percorso, anche Montepulciano sarà protagonista con un doppio appuntamento a fine settembre e a dicembre, per rendere omaggio all’eredità morale di Calamandrei, con due momenti pubblici che verranno comunicati a breve e che ricercheranno il coinvolgimento del mondo scolastico, oltre che della cittadinanza e della società civile poliziana e del territorio.