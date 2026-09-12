Mens Sana Pattinaggio Corsa, trionfo ai Campionati Italiani Strada

Una Mens Sana Pattinaggio Corsa stellare quella che si è presentata nei giorni scorsi a Vado Ligure, conquistando il primo gradino del podio nella classifica per società dei Campionati Italiani Strada. Un successo tutt’altro che scontato e, soprattutto, frutto della forza di un gruppo capace di brillare in tutte le categorie in gara e di raccogliere punti preziosi in numerose specialità.

In una manifestazione che ha visto al via oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, selezionati dai campionati regionali, la Mens Sana ha conquistato, nelle categorie Junior e Senior, quattro titoli italiani, una medaglia d’argento e una di bronzo, ai quali si aggiungono gli importanti risultati ottenuti dagli atleti Master.

A rendere ancora più prestigioso il bilancio biancoverde è stato il dominio nelle staffette team sprint della categoria Senior, con la vittoria sia nella prova maschile che in quella femminile. Un doppio successo che in casa Mens Sana mancava dal 2017. Un risultato di grande valore, costruito grazie alle prestazioni dei singoli ma soprattutto alla forza dell’intera squadra, che conferma la Mens Sana Pattinaggio Corsa tra le realtà di riferimento del panorama rotellistico italiano.

I risultati. A trascinare la formazione biancoverde sono state soprattutto le prove sprint. Nella categoria Senior è arrivato un doppio titolo italiano nelle staffette team sprint: categoria Senior al maschile con Duccio Marsili e Guglielmo Lorenzoni, al femminile con Sofia Paola Chiumiento e Giorgia Valanzano. Un doppio successo nella categoria assoluta che per la Mens Sana mancava dal 2017. Sofia Paola Chiumiento è stata protagonista anche nelle gare individuali Junior, conquistando altri due titoli italiani. L’atleta biancoverde si è imposta nei 100 metri sprint in corsia e nella gara 1 giro sprint, completando così una rassegna nazionale di altissimo livello. Tra i Senior, Duccio Marsili ha arricchito il medagliere della Mens Sana con l’argento nel giro sprint, mentre nella categoria Junior Pietro Giannettoni ha conquistato la medaglia di bronzo nella 15.000 metri eliminazione.

Fondamentale anche il contributo dell’intera squadra, capace di raccogliere piazzamenti preziosi e di costruire, punto dopo punto, il primo posto finale nella graduatoria per società di Vado Ligure. Hanno partecipato Guglielmo Lorenzoni, Duccio Marsili, Braian Borges, Emma Casasole, Giorgia Valanzano, Mattia Di Bari, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro, Tommaso Marzucchi, Sofia Paola Chiumiento, Giulia Mattii, Cosimo Di Bello, Rebecca Benvenuti, Viola Pasquini ed Elisa Savastano.

Risultati importanti anche tra i Master: oro per Erika Crociani nelle Over 35 e Alice Dalpiaz nelle Over 30; argento per Francesco Andreini negli Over 75 e Diego Martin Cerrito negli Over 40; bronzo per Ilaria Tanganelli nelle Over 45. Tommaso Fantini ha chiuso al quinto posto nella categoria Over 40.