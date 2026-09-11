“Stammi Bene”, torna la passeggiata per la prevenzione

Torna in questo settembre 2026 “Stammi Bene”, una domenica da vivere all’insegna del benessere, pensata dal Rotary Club Siena e co-organizzata con il Comune di Siena, con la collaborazione e il supporto di molti partner pubblici e privati. Dopo il successo dell’edizione 2024, dunque, è il momento di tornare a camminare per le vie del centro storico, in una giornata che vuole porre l’attenzione sul benessere psico-fisico e sull’importanza di una vita attiva e in movimento.

Come è ormai noto, infatti, le patologie cardiovascolari rappresentano oggi un importante fattore di rischio per gli italiani e la letteratura medica ha confermato più volte i benefici della camminata per mantenersi o tornare in salute. “Stammi Bene” nasce, quindi, con l’obiettivo di promuovere la camminata come strumento di prevenzione e come buona abitudine per la salute psicofisica.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre: una camminata collettiva di circa 5 chilometri, semplice e accessibile a tutti, con partenza alle 10 da Piazza del Campo e arrivo in Piazza Provenzano, dove sarà allestita la “Cittadella della salute”. Qui, grazie alla collaborazione dei partner dell’iniziativa, medici, operatori sanitari e professionisti della sanità si metteranno a disposizione per consulenze specialistiche e check up gratuiti. La “Cittadella della salute” sarà libera e aperta a tutti, fin dalle 10, accessibile anche a chi non vorrà partecipare alla passeggiata.

Non solo. La partecipazione alla passeggiata “Stammi Bene” comprende un voucher che dà diritto a valutazioni mediche e tecnico-sanitarie da effettuare poi, su prenotazione, presso il Centro Medico Specialistico Igea, main partner dell’iniziativa, gratuitamente o a prezzo scontato.

«Dopo un anno di stop – afferma il presidente del Rotary Club Siena, Domenico Benevento – era importante per noi riproporre una nuova edizione di “Stammi Bene”, iniziativa in cui crediamo molto e che si realizza grazie alla disponibilità e alla partecipazione di moltissimi partner, pubblici e privati. “Stammi bene” è pensata come una giornata da passare insieme all’aria aperta, senza alcun agonismo, dedicandosi alla prevenzione e, soprattutto, come un momento collettivo da condividere in amicizia».

«La prevenzione – aggiunge l’assessore alla sanità e al diritto alla salute del Comune di Siena, Giuseppe Giordano – passa anche da gesti semplici, quotidiani e alla portata di tutti. “Stammi Bene” rappresenta un’occasione importante per ricordare quanto uno stile di vita attivo possa contribuire al nostro benessere e, allo stesso tempo, per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione, in coerenza con l’attività che questa amministrazione ha intrapreso fin dall’inizio del mandato su questo importante argomento. Come Comune di Siena abbiamo con entusiasmo co-organizzato un’iniziativa che mette insieme istituzioni, professionisti sanitari e associazioni in un momento di partecipazione e condivisione».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA | DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026

ore 9.00 registrazione partecipanti in Piazza del Campo

consegna del kit di partecipazione, presentando il ticket di iscrizione

ore 10.00 riscaldamento

in collaborazione con Balla in Rosa ASD

ore 10.15 partenza da Piazza del Campo

inizio del percorso di circa 5 chilometri, in centro

ore 11.30 arrivo in Piazza Provenzano

colloqui e consulenze gratuite nella Cittadella della salute

ore 12.00 colazione

ai partecipanti sarà offerta una colazione sana e gustosa

I PARTNER

“Stammi Bene” è un’iniziativa del Rotary Club Siena.

Co-organizzato con il Comune di Siena.

Con il patrocinio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Azienda USL Toscana Sudest, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena, Ordine delle professioni Infermieristiche di Siena

Main partner: Centro Medico Igea

Partner: Misericordia di Siena, Pubblica Assistenza di Siena, Croce Rossa Italiana – comitato di Siena, Ordine di Malta, Rotaract Club Siena, Interact Club Siena, Asp – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Siena, Siena Sociale, Farmacia Massetana, Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade, Balla in Rosa ASD.

Con il contributo di Banca Generali Private Banking, Associazione Dit’Unto, Il Gregge Ribelle, Centri Acustici Audiomedical, Blu Car Siena, A.M.A srl

Informazioni e iscrizione su: https://stammibene.rotarysiena.org