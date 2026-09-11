Aou Senese, riparte “In punta di piedi”: danza e benessere per chi cura

Riparte all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese il progetto di welfare culturale “In punta di piedi: prendersi cura di chi cura, con la danza”, promosso per sostenere il benessere psico-fisico dei professionisti attraverso la pratica della danza alla sbarra.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nell’ambito del bando “Vie d’Uscita culturali 2025-2026”, rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare parte integrante delle strategie di promozione della salute e di attenzione alle persone che lavorano quotidianamente all’interno dell’ospedale.

Dopo i risultati positivi della prima fase, il percorso prosegue con una nuova edizione del corso di danza alla sbarra, realizzato in collaborazione con la Compagnia Balletto di Siena.

Il progetto è curato dall’UOC Comunicazione, Informazione e Accoglienza, insieme all’UOSA Psicologia e alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Siena, con il contributo dell’Ufficio Innovazione.

L’attività, accessibile anche a chi non ha una precedente esperienza nella danza, è pensata come occasione di movimento, ascolto del corpo e socialità, con l’obiettivo di favorire il benessere e la consapevolezza corporea dei partecipanti.

Il progetto prevede inoltre uno studio sul benessere psico-fisico, attraverso la valutazione dei partecipanti prima e dopo il percorso.

Il progetto si inserisce nella più ampia attività dell’Aou Senese nell’ambito del welfare culturale, un approccio che riconosce alla cultura un ruolo significativo nella promozione del benessere individuale e collettivo e che trova nella collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà culturali del territorio un importante strumento di innovazione e umanizzazione delle cure.

La seconda fase del progetto si svolgerà dal 15 settembre al 15 dicembre 2026, presso la sede della Compagnia Balletto di Siena, con due appuntamenti settimanali.