Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 17 settembre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 17 settembre alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

La seduta si aprirà, come recita l’ordine del giorno, con una proposta di delibera che riguarda il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Seguirà l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 18 giugno, del 24 giugno e del 23 luglio 2026 e quindi spazio alle comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

L’ordine del giorno prevede poi le interrogazioni. La prima è quella della consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile in merito ai problemi tecnici del Bastione San Francesco e al loro collegamento con i lavori della sovrastante scuola Sclavo. A seguire, l’interrogazione della consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico sulla possibile reintroduzione della Sei Card e quella della consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile riguardante le semplificazioni statali e relative tempistiche anomale per il rilascio delle pratiche edilizie in sanatoria nel Comune di Siena nonostante le semplificazioni introdotte dal cosiddetto “Salva Casa”. Successivamente è prevista l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Siena nel cuore Lorenza Bondi – Udc Marco Falorni in merito ai rimborsi del carburante per i mezzi di trasporto delle associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana, quindi nuova interrogazione della consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile in merito alle criticità relative alla sicurezza, alla manutenzione e alla mobilità elettrica e al decoro urbano nel quartiere di San prospero e stato della residenza universitaria di via XXIV Maggio.

Sarà quindi la volta dell’interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico, Alessandro Masi e Gabriella Piccinni, sulla condizione dei detenuti della casa circondariale di Santo Spirito in questa particolare emergenza di caldo e dell’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto, Maria Antonietta Campolo, in merito al presunto allestimento di una struttura di accoglienza per circa ottanta migranti presso l’ex casa di riposo “Casa Annamaria” nella frazione di Costalpino. Seguirà l’’interrogazione dei consiglieri Alessandro Masi, Anna Ferretti, Giulia Mazzarelli, Luca Micheli e Gabriella Piccinni del gruppo Partito Democratico sulla situazione del Tribunale di Siena, la carenza di personale e le prospettive di mantenimento del presidio giudiziario. Quindi l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Siena nel cuore Lorenza Bondi – Udc Marco Falorni in merito al piano di svuotamento del sito di viale Toselli ex Beko, nonché del processo di rimozione dei materiali contenenti amianto. L’ordine del giorno del Consiglio comunale prevede quindi l’interrogazione dei consiglieri Alessandro Masi, Anna Ferretti, Giulia Mazzarelli, Luca Micheli e Gabriella Piccinni del gruppo Partito Democratico sul nuovo aumento delle Rsa gestite da Asp Città di Siena e aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.

Prevista poi l’interrogazione del consigliere del gruppo Fratelli d’Italia, Enzo De Risi, sulla gestione delle liste di attesa della Asl Toscana Sud Est e sulla riprogrammazione delle prestazioni diagnostiche. In programma quindi l’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico, Luca Micheli, in merito alla velocità di percorrenza in via Enea Silvio Piccolomini, quella dei consiglieri del gruppo Partito Democratico, Anna Ferretti, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni, Giulia Mazzarelli e Luca Micheli, sulla presentazione del bilancio di genere redatto dal Comune di Siena per il 2024 e quella della consigliera del gruppo Partito Democratico, Anna Ferretti, sull’illuminazione pubblica con particolare attenzione alle problematiche in viale dei Mille. Infine le interrogazioni dei consiglieri del gruppo Partito Democratico, Giulia Mazzarelli, Anna Ferretti, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli, del gruppo Siena Sostenibile, Monica Casciaro, in merito alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore; l’interrogazione della consigliera del gruppo Partito Democratico, Giulia Mazzarelli, in merito alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento al dissesto idrogeologico e alla manutenzione del territorio e quella della consigliera del gruppo Partito Democratico, Anna Ferretti, sull’utilizzo di strutture per servizi socio-sanitari.

Il Consiglio comunale si concluderà con la mozione presentata dai consiglieri del gruppo Lega Salvini Premier, Orazio Peluso e Maria Concetta Raponi, a sostegno dalla richiesta di concessione della grazia a Mario Roggero.

Il Consiglio comunale di Siena del 21 maggio 2026 è visibile in diretta streaming su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/@consigliocomunedisiena3289/streams, raggiungibile anche attraverso il portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it) home-amministrazione-organi di governo, e su Facebook, al link https://www.facebook.com/ComunediSienaOfficial.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di giovedì 17 settembre 2026

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 35 2026 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 267/2000

APPROVAZIONE VERBALI 122 2026 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (18/06/2026; 24/06/2026; 23/07/2026)

COMUNICAZIONI 123 2026 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

INTERROGAZIONE 66 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO AI PROBLEMI TECNICI DEL BASTIONE SAN FRANCESCO E AL LORO COLLEGAMENTO CON I LAVORI SULLA SCUOLA SOVRASTANTE (SCLAVO).

INTERROGAZIONE 81 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLA POSSIBILE REINTRODUZIONE DELLA SEI CARD.

INTERROGAZIONE 90 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLE SEMPLIFICAZIONI STATALI E RELATIVE TEMPISTICHE ANOMALE PER IL RILASCIO DELLE PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA NEL COMUNE DI SIENA. TEMPI ANOMALI DI RILASCIO DELLE PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA NEL COMUNE DI SIENA NONOSTANTE LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL “SALVA CASA” (D.L. 69/2024 – L.105.2024).

INTERROGAZIONE 98 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA NEL CUORE LORENZA BONDI – UDC MARCO FALORNI IN MERITO AI RIMBORSI DEL CARBURANTE PER I MEZZI DI TRASPORTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CROCE ROSSA ITALIANA (CRI).

INTERROGAZIONE 102 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLE CRITICITA’ RELATIVE ALLA SICUREZZA, ALLA MANUTENZIONE, ALLA MOBILITA’ ELETTRICA E AL DECORO URBANO NEL QUARTIERE DI SAN PROSPERO E STATO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA XXIV MAGGIO.

INTERROGAZIONE 103 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI E GABRIELLA PICCINNI SULLA CONDIZIONE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTO SPIRITO IN QUESTA PARTICOLARE EMERGENZA DI CALDO.

INTERROGAZIONE 105 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE EL GRUPPO MISTO MARIA ANTONIETTA CAMPOLO IN MERITO AL PRESUNTO ALLESTIMENTO DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER CIRCA 80 MIGRANTI PRESSO L’EX CASA DI RIPOSO “CASA ANNAMARIA” NELLA FRAZIONE DI COSTALPINO.

INTERROGAZIONE 106 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, ANNA FERRETTI, GIULIA MAZZARELLI, LUCA MICHELI, GABRIELLA PICCINNI, SULLA SITUAZIONE DEL TRIBUNALE DI SIENA, LA CARENZA DI PERSONALE E LE PROSPETTIVE DI MANTENIMENTO DEL PRESIDIO GIUDIZIARIO.

INTERROGAZIONE 107 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LORENZA BONDI NEL CUORE, LORENZA BONDI E DEL GRUPPO UDC, MARCO FALORNI IN MERITO AL PIANO DI SVUOTAMENTO DEL SITO DI VIALE TOSELLI EX BEKO NONCHE’ DEL PROCESSO DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

INTERROGAZIONE 108 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, ANNA FERRETTI, GIULIA MAZZARELLI, LUCA MICHELI, GABRIELLI PICCINNI, SUL NUOVO AUMENTO DELLE RSA GESTITE DA ASP CITTA’ DI SIENA E AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE.

INTERROGAZIONE 109 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ENZO DE RISI SULLA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA DELLA ASL TOSCANA SUD EST E SULLA RIPROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE.

INTERROGAZIONE 110 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA VELOCITA’ DI PERCORRENZA IN VIA ENEA SILVIO PICCOLOMINI.

INTERROGAZIONE 111 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO, ANNA FERRETTI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, GIULIA MAZZARELLI, LUCA MICHELI SULLA PRESENTAZIONE BILANCIO DI GENERE REDATTO DAL COMUNE DI SIENA PER IL 2024.

INTERROGAZIONE 112 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE DI VIALE DEI MILLE.

INTERROGAZIONE 113 2026 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ANNA FERRETTI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI E LUCA MICHELI, DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO, IN MERITO ALLE MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, CON PARTICOLARTE RIFERIMENTO ALLE ONDATE DI CALORE.

INTERROGAZIONE 114 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLE MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO E ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO.

INTERROGAZIONE 121 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI, SULL’UTILIZZO DI STRUTTURE PER SERVIZI SOCIO-SANITARI.

MOZIONE 104 2026 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA SALVINI PREMIER ORAZIO PELUSO E MARIA CONCETTA RAPONI A SOSTEGNO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA GRAZIA A MARIO ROGGERO.