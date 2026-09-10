A Colle di Val d’Elsa arriva il Festival dello Sport

Il campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta; Giacomo “Jack” Galanda, oro europeo e argento olimpico con la Nazionale italiana di basket; Nicola Vizzoni, medaglia d’argento nel lancio del martello alle Olimpiadi di Sydney 2000; Michele Bartoli, vincitore di alcune delle più importanti classiche del ciclismo internazionale e Antilai Sandrini, B-Girl Anti, atleta olimpica di breaking a Parigi 2024 e vicecampionessa europea nel 2022, Matteo Betti, atleta paraolimpico medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono i grandi protagonisti dello sport italiano attesi a Colle di Val d’Elsa per la prima edizione del Festival dello Sport, in programma da lunedì 14 a domenica 20 settembre. Saranno sette giorni di incontri, open day, dimostrazioni, spettacoli e iniziative diffuse negli impianti e negli spazi pubblici della città. Il Festival è organizzato da Colle Sportiva, progetto promosso dal Comune per mettere in rete amministrazione, associazioni e gestori degli impianti, coinvolgerà società sportive, atleti, tecnici, volontari, famiglie e cittadini di ogni età.

“Ospitare a Colle di Val d’Elsa tutti questi campioni – dichiara l’assessore allo sport Valerio Peruzzi – rappresenta una grande opportunità per la nostra città. Le loro esperienze ci permetteranno di conoscere non soltanto i successi, ma anche l’impegno, i sacrifici, le difficoltà e i valori che accompagnano ogni percorso sportivo. Accanto a questi grandi nomi, il Festival propone tantissime iniziative rivolte a persone di tutte le età, rese possibili dalla disponibilità e dal coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. Sono loro il cuore di Colle Sportiva e del festival, un patrimonio fondamentale per la comunità: ogni giorno promuovono benessere, educano al rispetto delle regole, creano relazioni e offrono ai più giovani importanti occasioni di crescita. Questa prima edizione nasce proprio dalla capacità di fare squadra e dalla volontà di valorizzare, insieme, tutta la ricchezza dello sport colligiano”.

Una settimana da vivere in tutta la città. Il Festival prenderà il via lunedì 14 settembre alle ore 10.30 nella Biblioteca comunale con “Letture in gioco!”, appuntamento per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Tra i libri proposti ci sarà “Irene e i 5 cerchi magici”, dedicato all’atleta colligiana Irene Siragusa. Alle ore 19, alla Galleria Sensi Arte, si terranno l’inaugurazione ufficiale del Festival e l’apertura della mostra personale di Matteo Cocci “Psichedelia di spogliatoio”, curata da Francesca Sensi. Il brindisi inaugurale vedrà la presenza di Irene Siragusa e Riccardo Bianciardi, ambasciatori dello sport colligiano. Martedì 15 settembre piazza Sant’Agostino ospiterà lo spazio skateboard con King Kendze, mentre in piazza Arnolfo si terrà l’esibizione delle giovanili del Valdelsa Basket. In piazza Unità dei Popoli sarà possibile conoscere il Sanda con l’open day di Damojian. Alle ore 21, nel Saloncino del Teatro del Popolo, la conferenza “Oltre il fischio” sarà dedicata al fair play e al ruolo educativo di arbitri e giudici di gara, con gli interventi di arbitri della serie A di diverse discipline. Mercoledì 16 settembre, dalle ore 18, la Piscina Olimpia aprirà le porte alla cittadinanza con allenamenti e dimostrazioni di nuoto, pallanuoto, nuoto artistico, tuffi, pattinaggio artistico e calcetto femminile. Alle ore 21.15 la sala bar dell’impianto ospiterà un incontro sulla storia dello sport colligiano con Alessandro Malandrini, Meris Mezzedimi, Roberto Francioli ed Eleonora Belloni della Società Italiana di Storia dello Sport.

Il weekend a tutto sport da giovedì 17 a domenica 20 settembre. Uno dei momenti centrali sarà la giornata di giovedì 17 settembre dalle ore 18 in piazza Unità dei Popoli con una prova di Odaka Yoga e, a seguire, dalle 18.45, una lezione di Pilates classico curate dagli Amici del Musical. Alle ore 21.15 il Festival si sposterà sul palco di piazza Arnolfo per ‘Musica & Sport’, spettacolo dedicato alle eccellenze colligiane. Musica, racconti ed emozioni accompagneranno il pubblico in un viaggio nella storia e nei momenti più significativi dello sport cittadino. Parteciperanno Carmelo Arena, Tommaso Vannini, Marco Mezzetti, Marco Pisaneschi, Alessandro Grassini, Giovanni Guidelli, Moka, Fabrizio Baldini, Marco Valacchi, Iris Bartoli, Pietro Calabrese, Cicca e Malto, con la direzione artistica di Alice Spinelli.

Venerdì 18 settembre il programma proseguirà al Pala Antichi con l’open day della Pietro Larghi Volley e allo stadio Gino Manni con la presentazione della scuola calcio, del settore giovanile e delle prime squadre di Colligiana e Gracciano. Sabato 19 settembre, dalle ore 9, piazza Arnolfo ospiterà “Rimetti in gioco”, mercatino del riuso dedicato ai giochi per bambini e al materiale sportivo, con un punto di raccolta solidale per attrezzature da destinare ad alcuni villaggi del Senegal. In piazza Bartolomeo Scala si terranno due dimostrazioni gratuite di Camminata Metabolica nell’ambito del World Wellness Weekend. Alle ore 16, allo stadio Gino Manni, la Partita del Cuore Valdelsana riunirà le rappresentative delle amministrazioni comunali di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano per sostenere ANFFAS Alta Valdelsa.

Antilai Sandrini e l’esperienza di gestione dello stress. Una testimonianza di rilievo nazionale arriverà sempre nella giornata di sabato 19 settembre, alle ore 21, con la conferenza “Oltre il limite. La mente, il corpo e la costruzione di una prestazione straordinaria”. Al centro dell’incontro, il dialogo tra lo psicologo e psicoterapeuta Stefano Bartoli e Antilai Sandrini, B-Girl Anti, atleta olimpica di breaking a Parigi 2024 e vicecampionessa europea nel 2022. La preparazione mentale, la gestione della pressione e dell’errore, la concentrazione e il rapporto fra mente e corpo saranno alcuni dei temi della serata

I campioni dello sport italiano a Colle. Il gran finale è atteso per domenica 20 settembre. A partire dalla mattina l’arrivo della Valdelsa Fun Run lascerà spazio alle 16 all’appuntamento con “Prova lo sport” dove tutte le associazioni daranno la possibilità ai più piccoli di mettersi alla prova. Alle ore 18.30 , in piazza Arnolfo, l’Aperitivo con i Campioni porterà sul palco cinque nomi che hanno segnato la storia dello sport nazionale: Gianluca Zambrotta, campione del mondo di calcio con la Nazionale italiana nel 2006; Giacomo “Jack” Galanda, protagonista per molti anni della pallacanestro italiana e della Nazionale; Nicola Vizzoni, medaglia d’argento olimpica nel lancio del martello a Sydney 2000; Matteo Betti argento paraolimpico a Parigi 2024 e Michele Bartoli, uno dei più importanti interpreti italiani del ciclismo.Non sarà soltanto un racconto di vittorie e risultati. Gli ospiti condivideranno con il pubblico sacrifici, difficoltà, errori, emozioni e retroscena della vita di un atleta di alto livello.Dopo l’Aperitivo con i Campioni, alle ore 20.30 piazza Arnolfo ospiterà la terza edizione della presentazione di ColleSportiva, dedicata alle società, alle prime squadre e agli atleti agonisti della città. La prima edizione del Festival dello Sport si chiuderà poi dalle ore 23 al Baluardo per il finale con musica e dj set.