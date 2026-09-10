Maltempo, Acquedotto del Fiora al lavoro senza sosta

Dopo una notte molto complessa caratterizzata da forte maltempo, oggi 10 settembre Acquedotto del Fiora è impegnato in numerosi interventi su tutto il territorio servito per risolvere le problematiche causate dagli eventi meteorologici occorsi, con impatti diretti o indiretti sulle infrastrutture del servizio idrico integrato. L’azienda è al lavoro, senza sosta, da stanotte. Il forte maltempo ha infatti causato criticità a più livelli, ad esempio eventuali danni alla rete elettrica possono determinare il possibile fermo anche di impianti gestiti dal gestore idrico. I tecnici del Fiora e il personale delle ditte specializzate sono all’opera su tutte le infrastrutture colpite, risolvendo progressivamente tutte le criticità. In alcuni casi potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione idrica. In molti casi i danni sono già stati risolti, in altri sono di entità maggiore e il ripristino proseguirà anche nel corso della giornata. Fiora è in costante contatto con il gestore dell’energia elettrica per monitorare le tempistiche di ripristino e intervenire, se necessario, con generatori, così da evitare quanto più possibile sospensioni dell’erogazione idrica ai cittadini.