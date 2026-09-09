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mercoledì, 9 Settembre 2026
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SIENA

Siena, incidente stradale sulla tangenziale: due feriti

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle ore 13.13 di oggi, mercoledì 9 settembre, per un incidente tra due auto
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Ambulanza, interno

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle ore 13.13 di oggi, mercoledì 9 settembre, per un incidente tra due auto a Siena sulla tangenziale ovest in direzione sud.

Dopo i primi soccorsi sul posto, un uomo di 66 anni e uno di 26 sono stati trasportati in codice 2 (gravi condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza.

Presenti anche le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.



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