Siena, incidente stradale sulla tangenziale: due feriti

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle ore 13.13 di oggi, mercoledì 9 settembre, per un incidente tra due auto a Siena sulla tangenziale ovest in direzione sud.
Dopo i primi soccorsi sul posto, un uomo di 66 anni e uno di 26 sono stati trasportati in codice 2 (gravi condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.
Sul posto sono intervenute l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pienza.
Presenti anche le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.