Vismederi Costone Siena, al Torneo Brenci una maglia celebrativa

In occasione del Torneo Brenci del 12 e 13 settembre, la Vismederi Costone Siena scenderà in campo con delle maglie celebrative, realizzate in collaborazione con 2T Sport, azienda di abbigliamento sportivo che produrrà anche le divise ufficiali della stagione 2026-2027.

La casacca prende ispirazione dalla divisa della stagione 1972-1973, un’annata magica non solo per il Costone, che conquistò una straordinaria promozione in Serie B, ma anche per tutto il basket senese. Nello stesso anno, infatti, fu promossa in Serie A la Mens Sana con Giorgio Brenci come assistente allenatore di Cardaioli. Un omaggio, dunque, non solo allo storia del Costone, ma anche alla persona a cui è dedicato il torneo: Giorgio Brenci, una vera icona del movimento cestistico cittadino.

“Per il Torneo abbiamo voluto unire memoria e identità, riportando in campo una maglia ispirata a quella della storica stagione 1972-1973, culminata con la straordinaria promozione del Costone in Serie B – spiega il direttore generale del Costone, Andrea Naldini -. È un tributo alla nostra tradizione e non poteva esserci occasione migliore per celebrarla se non con il torneo dedicato a Giorgio Brenci, figura simbolo e punto di riferimento per la nostra Società e per tutto il basket senese.

Siamo felici di poter far rivivere queste maglie, che richiamano battaglie sportive e momenti indimenticabili della nostra storia, valori che continuano a essere parte integrante peraltro anche del recente percorso del Costone . Grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici del Costone, al termine del torneo avremo inoltre la possibilità di distribuire queste canotte e pantaloncini attraverso iniziative ed estrazioni dedicate ai nostri tifosi nel corso della stagione”.